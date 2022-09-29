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Общество / Армия и оборона
29 сентября 2022, 13:49

Служивших россиян в армиях других стран могут мобилизовать

  Валерия Белякова
Призыв

Мобилизовать могут граждан, служивших в армиях других стран, состоящих в запасе ВС РФ. Фото: Алексей Кунилов

Граждан, состоящих в запасе Вооруженных сил России, которые ранее проходили службу в других странах, могут призывать в ходе частичной мобилизации. Разъяснения публикует федеральный ресурс "Объясняем.РФ".

"Мобилизации подлежат граждане РФ. Если гражданин России ранее служил в армии другой страны, состоит в запасе ВС РФ и имеет военно-учетную специальность, то он может быть мобилизован", — уточняется на портале.

От резервистов ежедневно поступают вопросы о ходе частичной мобилизации. В частности, люди интересуются, предстоит ли им заново принимать присягу. Ресурс "Объясняем.РФ" сообщает, что делать этого не придется, если человек ранее служил. Если мобилизованный гражданин не призывался, то он будет приведен к присяге.

Также за призванными на время службы сохраняются все социальные льготы и выплаты. Кроме того, полагается денежное довольствие, часть которого мужчины могут перечислять на погашение алиментов. Что касается оплаты коммунальных услуг, то в этом случае с управляющей компанией рекомендуется заключить соглашение о рассрочке платежей.

Сообщается, что мобилизованные граждане перед отправкой в учебные центры проходят медицинские осмотры в военкоматах. Каждому военнослужащему выдается индивидуальный паек, в рационе которого предусмотрены таблетки поливитаминов.

Напомним, ранее ФССП сообщила о приостановке исполнительных производств в отношении мобилизованных.

Областная газета Свердловской области

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