Уральские общественники оценили условия, созданные для мобилизованных в окружном учебном центре в Елани

Подготовка у личного состава разная, но все проходили службу в армии, на разных должностях, в разных частях. Фото: Полина Зиновьева

Обеспеченность мобилизованных и условия их размещения в Уральском окружном учебном центре в Елани 29 сентября проверили представители Общественной палаты Свердловской области.

"Мы убедились лично, что обеспечение на достаточном уровне. И обмундирование зимнее есть, проверили и калорийность продуктов питания. Откровенно недовольных и растерянных людей мы тут не встретили", – говорит член Общественной палаты Свердловской области Олег Забродин.

Фото: Полина Зиновьева

Одному из мобилизованных, Сергею, 38 лет, у него свой бизнес в Перми и Екатеринбурге. Мужчина служил в войсках связи, вернулся из армии в 2009 году в звании старшего сержанта. Говорит, что еще в июле приходил в военкомат, спрашивал, чем может помочь, по образованию мужчина строитель автодорог.

"Повестку получил на прошлой неделе. Мобилизовался с желанием и могу сказать, что большинство ребят, которые стояли сейчас в строю, с таким же настроением. Действительно пришло наше время, мы должны как наши отцы, деды и прадеды встать на защиту нашего отечества. Это наш священный долг, и настроение у ребят боевое. Как обращаться с оружием, помним. Занятия уже начались. Очень хорошая атмосфера, друг другу помогаем. Много боевых офицеров, которые дают практические советы. Подготовка идет полным ходом. Проходим физзарядку. Многие ребята физически подготовлены. Я сам играю в любительский хоккей, футбол, баскетбол. Подтянем тех, кто не готов", – говорит Сергей.

Фото: Полина Зиновьева

Дома Сергея ждут девятилетняя дочь, жена и сестра. Конечно, все родственники переживают, но своего мужчину поддерживают. "Сказали, что гордятся мной и ждут домой. А мы обязательно вернемся", – добавляет Сергей.

Все мобилизованные обеспечиваются предметами личной гигиены, формой, одеждой – и всем тем, что положено любому военнослужащему на учениях, на полевых выходах, также при выполнении специальных задач на полигонах.

Фото: Полина Зиновьева

"Выдаются спальные принадлежности. Плюс в дальнейшем мы будем обеспечивать спальными мешками, ковриками – то, что пригодится нам непосредственно в зоне выполнения задач", – объясняют командиры в Уральского окружного учебного центра в Елани.

Фото: Полина Зиновьева

Мобилизованные могут взять с собой личные вещи, теплую одежду. Запретов нет, ко многим приезжают родственники. Привозят вещи не только своим родным, но и товарищам.

В Уральском окружном учебном центре в Елани 29 сентября в торжественной обстановке под вынос Знамени Победы и боевого Знамени учебного центра первым 100 из числа мобилизованных вручили личное стрелковое оружие.

Фото: Полина Зиновьева

"Каждый военнослужащий получил свое оружие и с ним будет проходить подготовку в течение месяца, выполнять поставленные перед нами задачи. Огневая подготовка, тактическая подготовка – любой предмет боевой подготовки включает в себя нормативы с оружием", – рассказал командир мотострелкового полка.

Фото: Полина Зиновьева

По словам командира полка, подготовка у личного состава разная, но все проходили службу в армии, на разных должностях, в разных частях. "У нас есть время, чтобы всех привести к уровню военнослужащего по контракту Вооруженных сил Российской Федерации", – добавляет командир.