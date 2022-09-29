Вячеслав Володин: выезд россиян из страны не требует разрешения военных комиссариатов

Ранее спикер Госдумы говорил, что для выезда из страны разрешение комиссариатов необходимо. Фото: сайт Госдумы

Минобороны РФ дало разъяснения по поводу возможности россиян выезжать за пределы страны после объявления мобилизации. Согласно им, это можно делать без разрешения военных комиссариатов.

Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, сославшись на статью 21 закона 31-ФЗ, заявил, что с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов. Однако после разъяснения Министерства обороны спикер исправился.

"Так как мобилизация частичная, норма статьи 21 закона 31-ФЗ не применяется. В связи с чем передвижение граждан, состоящих на воинском учете, не требует разрешения военных комиссариатов", — передает слова председателя нижней палаты парламента пресс-служба Госдумы.

Также он подчеркнул, что работа по обратной связи с гражданами выстроена, поэтому военкоматам удается оперативно обнаруживать ошибки.

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