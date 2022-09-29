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Общество / Армия и оборона
29 сентября 2022, 17:39

Демобилизованные россияне получат статус ветерана боевых действий

  Валерия Белякова
Мемориал

Статус ветерана боевых действий получат все демобилизованные граждане. Фото: Владимир Мартьянов

Статус ветерана боевых действий смогут получить российские граждане после демобилизации. Об этом сегодня на брифинге заявила первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.

"Соответственно статусу положен значительный пакет социальных гарантий", — уточнила она.

В пакет включены:

  • ежемесячные выплаты,
  • повышенная пенсия,
  • выдача льготных лекарств,
  • лечение в санаториях,
  • бесплатный проезд в электричках и междугородних автобусах к месту лечения и обратно,
  • льготы на оплату жилья, взносы на капремонт.

Мобилизованные жители с имеющимся статусом ветерана боевых действий продолжат получать все выплаты во время прохождения службы.

Частичная мобилизация в России ведется с 21 сентября 2022 года, в общей сложности планируют призвать 300 тысяч человек. В Свердловской области будет мобилизован 1% граждан, числящихся в резерве военнослужащих.

Ранее на Среднем Урале рассказали о нотариальных льготах, которые готовы предоставить призванным свердловчанам.

Областная газета Свердловской области

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