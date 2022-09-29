Демобилизованные россияне получат статус ветерана боевых действий

Статус ветерана боевых действий смогут получить российские граждане после демобилизации. Об этом сегодня на брифинге заявила первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.
"Соответственно статусу положен значительный пакет социальных гарантий", — уточнила она.
В пакет включены:
- ежемесячные выплаты,
- повышенная пенсия,
- выдача льготных лекарств,
- лечение в санаториях,
- бесплатный проезд в электричках и междугородних автобусах к месту лечения и обратно,
- льготы на оплату жилья, взносы на капремонт.
Мобилизованные жители с имеющимся статусом ветерана боевых действий продолжат получать все выплаты во время прохождения службы.
Частичная мобилизация в России ведется с 21 сентября 2022 года, в общей сложности планируют призвать 300 тысяч человек. В Свердловской области будет мобилизован 1% граждан, числящихся в резерве военнослужащих.
Ранее на Среднем Урале рассказали о нотариальных льготах, которые готовы предоставить призванным свердловчанам.