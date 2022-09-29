Демобилизованные россияне получат статус ветерана боевых действий

Статус ветерана боевых действий получат все демобилизованные граждане. Фото: Владимир Мартьянов

Статус ветерана боевых действий смогут получить российские граждане после демобилизации. Об этом сегодня на брифинге заявила первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.

"Соответственно статусу положен значительный пакет социальных гарантий", — уточнила она.

В пакет включены:

ежемесячные выплаты,

повышенная пенсия,

выдача льготных лекарств,

лечение в санаториях,

бесплатный проезд в электричках и междугородних автобусах к месту лечения и обратно,

льготы на оплату жилья, взносы на капремонт.

Мобилизованные жители с имеющимся статусом ветерана боевых действий продолжат получать все выплаты во время прохождения службы.

Частичная мобилизация в России ведется с 21 сентября 2022 года, в общей сложности планируют призвать 300 тысяч человек. В Свердловской области будет мобилизован 1% граждан, числящихся в резерве военнослужащих.

Ранее на Среднем Урале рассказали о нотариальных льготах, которые готовы предоставить призванным свердловчанам.