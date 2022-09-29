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Общество / Армия и оборона
29 сентября 2022, 20:33

Мобилизованных граждан направят в освобожденные территории Украины после прохождения подготовки

Военнослужащие

Частичная мобилизация в России ведется с 21 сентября 2022 года. Фото: Галина Соловьева

Министерство обороны РФ сообщило, что мобилизованные граждане сейчас проходят курс тактической подготовки — боевое слаживание — на полигонах, расположенных неподалеку от места выполнения боевых задач. После тренировки солдат отправят на освобожденные территории Украины для осуществления контроля.

"После проведения боевого слаживания подразделения, укомплектованные отмобилизованными гражданами и добровольцами, приступят к выполнению задач по контролю и обороне освобожденных территорий, а также действуя в составе подразделений резерва и усиления", — сказано в сообщении министерства.

Сначала призванные военнослужащие прошли индивидуальную подготовку, а уже после приступили к ней в составе взводов и рот, сообщает ТАСС. В ходе боевого слаживания мобилизованные получат навыки действий в составе подразделений, освоят боевую технику, а также будут оттачивать огневую подготовку с применением штатного вооружения.

Частичная мобилизация в России ведется с 21 сентября 2022 года, в общей сложности планируют призвать около 300 тысяч человек. В Свердловской области будет мобилизован 1% граждан, числящихся в резерве военнослужащих.

Ранее на Среднем Урале рассказали о нотариальных льготах, которые готовы предоставить призванным свердловчанам.

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Областная газета Свердловской области

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