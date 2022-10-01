Сергей Шойгу заявил, что женщин и студентов вузов с госаккредитацией не будут мобилизовать

Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал несколько категорий граждан, которых не будут призывать в рамках частичной мобилизации. В их числе женщины и студенты коммерческих вузов с государственной аккредитацией.
Об этом глава Минобороны сообщил журналистам.
"Не привлекаются <...> и студенты коммерческих вузов, аккредитованных государством. Они не будут призываться по мобилизации. По поручению президента сегодня завершаем подготовку дополнений в указ, и сегодня же это будет внесено", — передает слова Сергея Шойгу ТАСС.
Женщин призывать не планируют вообще.
Сегодня глава Минобороны вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным и губернатором Московской области Андреем Воробьевым проверили ход подготовки и условия размещения мобилизованных граждан.
Как сообщалось ранее, также призываться не будут:
- признанные временно не годными по состоянию здоровья;
- граждане, имеющие на иждивении 4 и более детей в возрасте до 16 лет;
- граждане, чьи матери помимо них имеют 4 и более детей в возрасте до 8 лет и воспитывают их без мужа;
- россияне, которые обеспечивают постоянный уход за членом семьи либо за инвалидами I группы;
- забронированные граждане, в числе которых, например, работники предприятий оборонной промышленности;
- военнообязанные, не имеющие боевого опыта;
- военные пенсионеры в отставке старше 65 лет или по состоянию здоровья;
- студенты.
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