В Госдуме подготовят законопроект о лишении депутатов отсрочки от мобилизации

Сейчас в конституционные обязанности депутатов Госдумы и Совета Федерации входит присутствие на всех заседаниях. Фото: сайт Госдумы РФ

В нижней палате парламента РФ подготовят законопроект о лишении отсрочки от мобилизации для тех депутатов, которые хотят принять участие в СВО на Украине. Об инициативе рассказал депутат "Единой России" Виталий Милонов.

По его словам, сейчас депутаты не могут быть мобилизованы. Поэтому в случае отправки в качестве добровольцев на Украину они будут пропускать заседания — к ним по регламенту могут применить санкции.

Секретарь президиума генсовета "Единой России" Андрей Турчак поддержал инициативу и поручил оперативно внести необходимые поправки.

"Федеральный закон говорит о том, что депутаты не подлежат мобилизации. И все наши добровольцы все делают добровольно, при том что обязаны посещать заседания. И если будет принято решение, то надо было бы, чтобы все наши добровольцы не выглядели нарушителями регламента. И все добровольцы могли самомобилизоваться", — передает слова Виталия Милонова РИА Новости.

Он также отметил, что сейчас в конституционные обязанности депутатов Госдумы и Совета Федерации входит присутствие на всех заседаниях, однако и сам Виталий Милонов, и ряд других единороссов хотят отправиться на Украину. Кроме того, он подчеркнул, что депутаты не будут получать деньги за службу.

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию. Ранее "ОГ" сообщала о категориях граждан, которые не подлежат призыву.