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Общество / Армия и оборона
4 октября 2022, 12:33

В Минобороны РФ показали, как проходит боевая подготовка мобилизованных свердловчан

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Мобилизованные осваивают навыки стрельбы из различного оружия. Фото: кадр из видео Минобороны РФ

Мобилизованные жители Свердловской области, прибывшие в зону проведения СВО, приступили к боевой подготовке. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Граждане, призванные из запаса в рамках частичной мобилизации, и добровольцы приступили к боевой подготовке, а также к работе на современных средствах связи. В ходе боевого слаживания военнослужащие овладевают навыками действий в составе подразделений, осваивают боевую технику и вооружение", — говорится в telegram-канале министерства.

По словам инструктора, призванных учат выживать в трудных условиях. Свердловчане будут стрелять из оружия, гранатомета, а также выполнять перебежки и прикрывать товарищей.

Видео: Минобороны РФ

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. Позже сообщалось, что планируется призвать 300 тысяч человек.

Областная газета Свердловской области

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