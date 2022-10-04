В Минобороны РФ показали, как проходит боевая подготовка мобилизованных свердловчан

Мобилизованные осваивают навыки стрельбы из различного оружия. Фото: кадр из видео Минобороны РФ

Мобилизованные жители Свердловской области, прибывшие в зону проведения СВО, приступили к боевой подготовке. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Граждане, призванные из запаса в рамках частичной мобилизации, и добровольцы приступили к боевой подготовке, а также к работе на современных средствах связи. В ходе боевого слаживания военнослужащие овладевают навыками действий в составе подразделений, осваивают боевую технику и вооружение", — говорится в telegram-канале министерства.

По словам инструктора, призванных учат выживать в трудных условиях. Свердловчане будут стрелять из оружия, гранатомета, а также выполнять перебежки и прикрывать товарищей.

Видео: Минобороны РФ

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. Позже сообщалось, что планируется призвать 300 тысяч человек.