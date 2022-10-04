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Общество / Армия и оборона
4 октября 2022, 15:44

Больше двух тысяч россиян записались в добровольцы на спецоперацию

  Валерия Белякова
Подготовка мобилизованных

Подать заявление можно через авторизованный аккаунт на Госуслугах. Фото: Полина Зиновьева

Больше двух тысяч россиян записались через портал Госуслуг в добровольцы, чтобы принять участие в специальной военной операции. Данные приводит Минцифры РФ.

Стать добровольцем может гражданин РФ. Для этого необходимо иметь авторизованный аккаунт на Госуслугах. На главной странице портала нужно клинкнуть на баннер "стать добровольцем" и ознакомиться с критериями отбора. Важно убедиться, что человек соответствует им. Далее необходимо заполнить анкету, часть данных автоматически загрузится из личного кабинета на Госуслугах.

"Выбрать ближайший военкомат. Отправить заявку. Ответ военкомата придет в личный кабинет, в сообщении назначат дату и время посещения военкомата. Если вы передумаете, приходить в военкомат не нужно — никаких юридических обязательств при оформлении заявки не возникает", — уточняют в официальном telegram-канале Минцифры РФ.

В общей сложности на портале государственных услуг зафиксировано 70 тысяч запросов, касающихся темы добровольного участия в специальной военной операции.

Напомним, ранее стало известно, что мобилизованных граждан после прохождения подготовки направят в освобожденные территории Украины.

Областная газета Свердловской области

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