На Уралвагонзаводе назначили нового директора по особым поручениям

На УВЗ новым директором по особым поручениям стал выпускник института ФСБ РФ. Фото: Галина Соловьева

На должность директора по особым поручениям АО "Концерн "Уралвагонзавод" (входит в ГК "Ростех") назначен Игорь Мешков. Информацию "Областной газете" сообщили в пресс-службе предприятия.

Игорю Мешкову 36 лет, он является выпускником Челябинского военного автомобильного института. В 2011 году будущий руководитель окончил институт ФСБ России. В корпорации УВЗ он работал с 2015 года советником по безопасности. После его повысили до советника председателя совета директоров Уралвагонзавода Владимира Артякова. С 2018 года Игорь Мешков вступил в должность советника помощника Президента РФ Юрия Ушакова.

Игорь Мешков имеет государственные награды: медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и почетные грамоты Президента России.

Напомним, ранее сотрудники Уралвагонзавода выступили с предложением создать добровольческий воинский корпус.