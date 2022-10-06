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Общество / Армия и оборона
6 октября 2022, 15:01

На Уралвагонзаводе назначили нового директора по особым поручениям

  Валерия Белякова
УВЗ

На УВЗ новым директором по особым поручениям стал выпускник института ФСБ РФ. Фото: Галина Соловьева

На должность директора по особым поручениям АО "Концерн "Уралвагонзавод" (входит в ГК "Ростех") назначен Игорь Мешков. Информацию "Областной газете" сообщили в пресс-службе предприятия.

Игорю Мешкову 36 лет, он является выпускником Челябинского военного автомобильного института. В 2011 году будущий руководитель окончил институт ФСБ России. В корпорации УВЗ он работал с 2015 года советником по безопасности. После его повысили до советника председателя совета директоров Уралвагонзавода Владимира Артякова. С 2018 года Игорь Мешков вступил в должность советника помощника Президента РФ Юрия Ушакова.

Игорь Мешков имеет государственные награды: медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и почетные грамоты Президента России.

Напомним, ранее сотрудники Уралвагонзавода выступили с предложением создать добровольческий воинский корпус.

Областная газета Свердловской области

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