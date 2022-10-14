Будут ли зэки участвовать в боевых действиях

У заключенных появится еще одна возможность выйти на свободу. Фото: Борис Кавашкин / Фотобанк Лори

В Совете Федерации разработали законопроект, по которому возможность участвовать в боевых действиях получат осужденные. Тема эта в обществе муссируется давно, уже идут разговоры о том, что заключенных вербуют в частные военные компании. Кому могут дать шанс сменить нары на окопы, кто проследит за соблюдением прав при мобилизации в колониях и как отблагодарят добровольцев – выясняла «ОГ».

Из пояснительной записки к законопроекту, как сообщает ТАСС, следует, что сенаторы предлагают дополнить Уголовный кодекс Российской Федерации статьей 82.2, предусматривающей возможность предоставлять в военное время, в период мобилизации, военного положения или вооруженного конфликта определенным категориям осужденных отсрочку исполнения наказания в связи с направлением их для участия в боевых действиях. Право получить отсрочку исполнения наказания в виде лишения свободы в обмен на участие в специальной военной операции (СВО) смогут осужденные за преступления небольшой или средней тяжести – как из числа военнослужащих, так и гражданских.

Одним из авторов инициативы является член Совета Федерации от исполнительной власти Республики Крым Ольга Ковитиди. На своей страничке в Telegram-канале она уточнила, что под действие законопроекта не подпадают осужденные за призывы или участие в массовых беспорядках, нарушение правил проведения митингов, публичные действия по дискредитации Российской армии, пропаганду нацистской символики, призывы к санкциям против РФ, а также те, кто распространяет ложную информацию о Вооруженных силах России.

«Если осужденный проявит мужество и героизм при исполнении воинского долга, добросовестное отношение к исполнению обязанностей военной службы и тем самым докажет свое исправление, то по представлению командования суд может освободить его от отбывания наказания, сняв судимость либо заменив оставшуюся часть наказания более мягким его видом», – уточнила сенатор.

На смягчение наказания или освобождение от него могут рассчитывать и осужденные, которые будут ранены в бою. А день в зоне СВО предлагается засчитывать за 10 дней в колонии.

О необходимости привлекать к участию в боевых действиях некоторые категории заключенных стали говорить еще до начала объявления частичной мобилизации. В середине сентября некоторые СМИ сообщили о том, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин якобы вербует заключенных в колониях, в том числе в Свердловской области. Однако в пресс-службе компании предпринимателя эту информацию опровергли.

«ОГ» тоже попыталась выяснить, фейк это или нет.

– Слышал, что ездят по зонам, агитируют, набирают, – рассказал родственник осужденного Михаил. – В Ивделе были, в Нижнем Тагиле, кого-то уже призвали. Это не тысячи и не сотни даже – десятки человек. Другие к их выбору относятся спокойно. У людей свои проблемы, свои мысли в голове. Соглашаются те, у кого срок большой, кто-то сам вызывается – может устал в зоне находиться и хочет себя попробовать там, есть среди осужденных военные бывшие. Но стимул, в основном, один – свобода! Отбор идет по возрасту и здоровью, с «плохими» статьями не берут.

Однако ответ руководителя пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александра Левченко был категоричен:

– Информация недостоверная.

Тем не менее идея закрепить законодательно правовые основы привлечения осужденных к участию в СВО или других военных действиях была воплощена в проекте закона. Ее поддержал и глава Госсобрания Башкирии Константин Толкачев. «Участие в спецоперации поможет осужденному искупить свою вину перед обществом», – приводит его слова Интерфакс. Сейчас законопроект проходит обсуждение и экспертизу в профильных ведомствах и после согласований будет внесен в Госдуму.

МНЕНИЯ Кому можно доверить Родину защищать Елена ТИЩЕНКО, заместитель председателя Общественного совета при ГУФСИН по Свердловской области, ветеран уголовно-исполнительной системы, подполковник внутренней службы в отставке, профессор, доктор педагогических наук: – Обязательным должно быть желание самого осужденного принять участие в боевых действиях. Желательно, чтобы эти люди имели военный опыт. Для осужденных это может стать прекрасной возможностью реабилитироваться, стать частью нашего общества. Но к отбору надо подходить индивидуально. Для этого у нас есть психологические службы, личные карточки осужденных. Можно делать вывод по тому, как ведет себя человек в исправительном учреждении, по анамнезу его предыдущей жизни. У меня огромное количество примеров, когда осужденные, выйдя из колонии, начинают вести добропорядочный образ жизни. Те, кто знает их сейчас, никогда не подумали бы, что они отбывали наказание. Владимир ПОПОВ, ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Свердловской области: – По закону члены ОНК должны контролировать условия содержания заключенных и действия администрации с точки зрения соблюдения прав человека. Если будет принят закон об участии осужденных в специальной военной операции, мы, конечно же, подключимся. Будем следить, чтобы учитывалось согласие или несогласие человека, его соответствие установленным законом критериям: состояние здоровья, имеется или нет военный опыт и так далее. Георгий АМУСИН, врач-психотерапевт: – Практика призыва из мест заключения была только во время Великой Отечественной войны, и тогда людей с легкими статьями брали либо в штрафбат, либо разбавляли ими частично линейные части. Как это будет сейчас, пока неясно. В любом случае, от заключенного будут ждать какой-нибудь элементарной боевой подготовки. Но у нас достаточное количество людей в местах лишения свободы из силовых ведомств, из армии. Видимо, к ним обратятся.

Обновлен состав наблюдателей Вчера состоялось торжественное вручение мандатов членам Общественной наблюдательной комиссии Свердловской области. В мероприятии приняли участие председатель региональной Общественной палаты Александр Левин и Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) призвана контролировать соблюдение прав человека в местах принудительного содержания. Ее состав меняется каждые три года. В обновленную ОНК вошли 30 человек, их кандидатуры утверждены в Общественной палате Российской Федерации. Приоритет отдан юристам, психологам, врачам – людям, имеющим четкое представление о том, с чем им придется разбираться. Среди них такие известные в регионе люди, как директор Свердловского областного медицинского колледжа Ирина Лёвина, исполнительный директор регионального отделения Красного Креста Марина Хабарова, член правления Свердловского творческого союза журналистов Сергей Плотников и другие. Председателем ОНК избран Кирилл Васильченко, представляющий региональное отделение общественной организации «Офицеры России».

Список членов Общественной наблюдательной комиссии Свердловской области 1. Александров Николай Викторович 2. Багаутдинова Наталья Алексеевна 3. Баранов Илья Александрович 4. Васильченко Кирилл Сергеевич 5. Власова Анна Афанасьевна 6. Выгодская Анна Владимировна 7. Долгалева Татьяна Ренатовна 8. Евсеева Вера Ивановна 9. Ермилов Станислав Александрович 10. Зикеев Олег Анатольевич 11. Кириллов Сергей Владимирович 12. Коновалов Александр Львович 13. Коршун Алексей Егорович 14. Костычева Лариса Владимировна 15. Левина Ирина Анатольевна 16. Манасов Ашурбек Абдувалиевич 17. Механошина Надежда Николаевна 18. Пахомов Павел Сергеевич 19. Плотников Сергей Федорович 20. Попов Владимир Иванович 21. Русинова Анна Александровна 22. Русов Крас Юрьевич 23. Ручко Александр Александрович 24. Седых Николай Эдуардович 25. Сметанина Ольга Олеговна 26. Степанова Елена Алексеевна 27. Умнов Андрей Игоревич 28. Хабарова Марина Владимировна 29. Ширшлин Владислав Олегович 30. Яковлев Павел Викторович