В 32-м военном городке запускается мобильная приемная для мобилизованных

Чаще всего людей интересуют вопросы по кредитным, ипотечным каникулам, банковским операциям, а также вопросы доверенностей. Фото: Полина Зиновьева

В 32-м военном городке в Екатеринбурге и Еланском учебном центре запускают мобильные приемные для мобилизованных граждан. Получить консультацию и ответы профильных специалистов на актуальные вопросы смогут жители всех регионов России.

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова сообщила, что чаще всего людей интересуют вопросы по кредитным и ипотечным каникулам, банковским операциям, а также вопросы доверенностей.

"Учитывая большое количество обращений на горячую линию от мобилизованных, в 32-м военном городке и Еланском учебном центре, не раз побывав там, мы договорились об открытии мобильных приемных. В каждой работают по три специалиста аппарата уполномоченного, приставы, нотариусы", — рассказала омбудсмен.

Приемные будут работать совместно с главами территорий, военными комиссариатами, военной прокуратурой и военно-следственным комитетом, сообщили в пресс-службе Уполномоченного по правам человека в Свердловской области. В 32-м военном городке за первый день работы приняли 180 обращений.