Владимир Путин объявил военное положение в новых регионах России

В указе предусмотрено несколько уровней реагирования на риски в сфере безопасности. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин ввел военное положение в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. О таком решении было объявлено на совещании главы государства с членами Совета Безопасности РФ.

Документ появился на сайте Кремля.

"Правительству РФ в соответствии с предложениями Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральной службы безопасности, Федеральной службы войск национальной гвардии и Главного управления специальных программ Президента в 3-дневный срок представить предложения о мерах, применяемых на территориях, на которых введено военное положение", — говорится в тексте.

Указ незамедлительно передается на утверждение Совета Федерации и вступает в силу со дня его опубликования.

"Совет Федерации рассмотрит указ Президента о введении военного положения в отдельных регионах в соответствии со своими конституционными полномочиями в кратчайший срок. Предварительно указ будет рассмотрен профильными комитетами Совфеда в соответствии с Регламентом Палаты. Все процедуры будут соблюдены", — пишет сенатор Андрей Клишас у себя в telegram-канале.

Еще одним указом Президент наделил глав новых регионов необходимыми полномочиями для обеспечения безопасности на их территории. Сейчас в этих субъектах РФ ведется территориальная оборона и создаются межведомственные координирующие органы.

Кроме того, в документе сказано о необходимости ввести в Республике Крым, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и Севастополе отдельные мероприятия по территориальной обороне, гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также полномочия по реализации мер для удовлетворения потребностей ВС РФ.

В перечисленных регионах будут организованы следующие меры безопасности:

усиление охраны общественного порядка, а также охраны важных инфраструктурных и государственных объектов,

введение особого режима работы на инфраструктурных предприятиях,

временное отселение жителей регионов на безопасные территории,

ограничение движения транспорта и осуществление его досмотра,

введение и обеспечение особого режима въезда на территорию и выезда с нее,

контроль за работой объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, за работой типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем, использование их работы для нужд обороны.