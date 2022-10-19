На Среднем Урале вводится режим базовой готовности

В частности, в Свердловской области будет усилена охрана общественного порядка, а также важных инфраструктурных и государственных объектов. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области указом Президента РФ Владимира Путина вводится уровень базовой готовности. Это означает, что высшие должностные лица региона должны будут предпринять меры по защите населения и территорий от ЧС, а также меры для удовлетворения потребностей ВС РФ, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения.

Напомним, сегодня глава государства подписал указ о введении военного положения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Еще одним документом президент наделил глав новых регионов необходимыми полномочиями для обеспечения безопасности на территориях. Сейчас в этих субъектах РФ ведется территориальная оборона и создаются межведомственные координирующие органы.

Согласно одному из указов, в ряде регионов России, включая Свердловскую область, должны быть реализованы следующие меры безопасности:

усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и спецобъектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды;

введение особого режима работы объектов, которые обеспечивают функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и природы.

Добавим, что Владимир Путин также утвердил перечень поручений по вопросам оказания поддержки россиянам, призванным на военную службу по мобилизации, и членам их семей.