В свердловском правительстве прокомментировали указ Владимира Путина о военном положении

Власти региона считают, что принятые Владимиром Путиным решения способствуют работе по поддержке семей уральцев, участвующих в специальной военной операции. Фото: Галина Соловьева

В среду, 19 октября, Президент РФ Владимир Путин провел совещание с членами Совета Безопасности РФ, во время которого было объявлено о решении ввести военное положение на Донбассе, в Запорожской и Херсонской областях. В свердловском правительстве объявили о готовности выполнить поручения главы государства.

Власти региона считают, что принятые Владимиром Путиным решения способствуют работе по поддержке семей уральцев, участвующих в специальной военной операции.

"Для нашего региона, который играет значимую роль в обеспечении стабильной работы экономики, решения, закрепленные в указе, своевременны и важны. Повысить скорость принятия решений, эффективность выполнения задач поможет уже зарекомендовавшая в период пандемии схема координации органов власти разных уровней, когда центром принятия решений становится региональный штаб. У нас серьезный опыт такого взаимодействия, и мы готовы с нашими коллегами, в том числе из федеральных органов власти, в тесной связке отрабатывать все возникающие вызовы", — заявили в правительстве Свердловской области.

В свою очередь директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков считает, что Россия научилась бороться с вызовами политической системе и экономике во время пандемии коронавируса. При этом у глав регионов есть определенная свобода в принятии решений.

"Тогда страна была в определенном смысле мобилизована — приходилось в более экстремальных условиях решать вопросы, связанные с медициной, трудоустройством граждан. Но сейчас ситуация другая — возникают вызовы для промышленности, новые вызовы для социальной сферы. Понятно, что здесь требуется координация: с собственниками, с федеральными ведомствами и так далее. <...> Вызовы дают региональным властям простор для управленческих решений", — заявил Андрей Русаков.

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