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Общество / Армия и оборона
19 октября 2022, 20:25

Совет Федерации РФ утвердил указ Президента о введении военного положения в новых регионах

Валентина Матвиенко

Решение принято единогласно. Фото: сайт Совета Федерации РФ

Совет Федерации России принял постановление об утверждении указа Президента РФ Владимира Путина о введении военного положения в новых регионах страны. Решение принято единогласно.

Об этом сообщается на сайте верхней палаты парламента.

"Указ утвержден. Соответствующее постановление незамедлительно будет направлено, как и положено по законодательству, Президенту России", — подытожила председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко.

Напомним, сегодня глава государства подписал указ о введении военного положения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Еще одним документом президент наделил глав новых регионов необходимыми полномочиями для обеспечения безопасности на территориях. Сейчас в этих субъектах РФ ведется территориальная оборона и создаются межведомственные координирующие органы.

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Областная газета Свердловской области

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