В Екатеринбурге могут создать ветеранский спецназ

Фото: Екатеринбургская городская Дума

Подразделение для обеспечения правопорядка на территориях новых субъектов РФ планируют сформировать из ветеранов правоохранительных органов.

Обращение с просьбой о содействии в создании подразделения губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и первому вице-спикеру Совета Федерации Андрею Турчаку направил председатель Екатеринбургской городской Думы Игорь Володин.

«У нас есть профессионалы, готовые ехать и решать серьезные вопросы на этих территориях: раскрывать убийства, бороться с терроризмом", - указано в обращении.

По словам Игоря Володина, инициативу по созданию специального подразделения поддержали ветераны силовых ведомств из Екатеринбурга и ряда других городов Среднего Урала.

За два дня свою подпись под обращением поставили 225 человек. Часть подписавших обращение выразили готовность отправиться на территории для выполнения задач лично.

«В наших рядах, помимо пенсионеров по выслуге лет, есть специалисты, покинувшие службу по собственному желанию, находящиеся в относительно молодом возрасте и имеющие хорошую физическую форму, а также большой профессиональный опыт борьбы с преступностью, в том числе в зоне проведения контртеррористических операций в Чеченской и Дагестанской республиках», – говорится в обращении.

Бывшие сотрудники правоохранительных органов уточняют, что многих не призвали в ходе мобилизации из-за возраста или в связи с тем, что они не проходили службу в Вооруженных Силах РФ.