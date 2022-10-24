Дмитрий Медведев посетил Уралвагонзавод

Дмитрий Медведев назвал Уралвагонзавод крупнейшим производителем танков в России. Фото: пресс-служба Кремля

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 24 октября прибыл в Нижний Тагил с рабочим визитом на Уралвагонзавод. Он обсудил с руководством вопросы по ускоренной поставке танков Вооруженным силам РФ для использования в ходе СВО.

Дмитрий Медведев по указанию Верховного главнокомандующего провел контрольную проверку на Уралвагонзаводе, который является крупнейшим производителем танков в России.

"Поставлена задача неукоснительного исполнения ГОЗ во всех его ключевых параметрах, недопущения срывов поставок выпускаемой техники. Обращено внимание на ответственность всех соисполнителей госзаказа, вплоть до уголовной. Приняты поручения в адрес министерств и ведомств, отвечающих за госзаказ. Контроль за исполнением будет продолжен", — пишет замглавы Совбеза у себя в telegram-канале.

По его словам, западные аналитики считают, что у России заканчивается военная техника. Однако Дмитрий Медведев подчеркнул, что в ближайшее время выпуск вооружения и военной техники увеличится кратно.