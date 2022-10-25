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Общество / Армия и оборона
25 октября 2022, 15:35

Для призванных на военную службу свердловчан организовали акцию "Культурная мобилизация"

Культурная мобилизация

Мероприятия для мобилизованных пройдут в свердловских городах, окружном Доме офицеров, а также в тыловых районах зоны проведения СВО. Фото: скриншот из видео Минобороны РФ

Дом офицеров вместе с ансамблем песни и пляски Центрального военного округа и свердловским минкультом организовали патриотическую акцию "Культурная мобилизация" в поддержку граждан, призванных на военную службу. Мероприятия для мобилизованных пройдут в свердловских городах, окружном Доме офицеров, а также в тыловых районах зоны проведения СВО.

По мнению худрука ансамбля песни и пляски ЦВО подполковника Антона Шолохова, в нынешней непростой ситуации мобилизуется не только армия и военнослужащие, но и все российское общество.

"Культурное обеспечение, которое является одним из видов моральной поддержки, поднимающей дух. В основном в репертуаре современные песни, есть ряд песен, написанных в период СВО. Одна из таких "Россия своих не бросает", которую будут исполнять артисты бригад", — заявил подполковник.

При подборе репертуара будет учитываться время, место и состав слушателей — в некоторых случаях артисты будут исполнять песни и танцы народов национальных республик России. 

Кроме того, в пресс-службе ЦВО напомнили, что артисты ансамбля уже неоднократно выступали перед уральскими мобилизованными вместе с лидером рок-группы "Агата Кристи" Вадимом Самойловым. В ближайшее время на песню "На Берлин" снимут клип, участие в съемках примет армейский коллектив.

"С ансамблем ЦВО у нас давняя дружба. Мы выступали с ними совместно в воинских частях с начала СВО. Тогда меня очень потрясла ситуация, когда мы приходили и в зале сидело большинство женщин, потому что мужчины были там. Сейчас продолжаем ездить с концертами для мобилизованных. В будущем также рассчитываю продолжить работу с ансамблем. Также планируем собирать и развивать такой жанр, как солдатская народная песня. Потому что никто не споет про армию, службу и Родину так, как это сделает военнослужащий. Мы готовы ее продюсировать, качественно записывать и давать ее в войска", — рассказал Вадим Самойлов.

Помимо концертной программы акция "Культурная мобилизация" включает в себя посещение военно-исторического музея "Боевая слава Урала", где открылась экспозиция, посвященная СВО. В частности представлены обмундирование ВСУ, символика и трофейное вооружение НАТО. Первыми посетителями выставки стали мобилизованные уральцы.

На территории учреждения организован сбор гуманитарной помощи жителям Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Отличительной чертой этого пункта стало то, что активными участниками сбора помощи стали ученики школы № 16 Академического района Екатеринбурга — у большинства из них родители военнослужащие.

Видео: Минобороны России. 

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