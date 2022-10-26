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Общество / Армия и оборона
26 октября 2022, 18:00

Под руководством Верховного Главнокомандующего прошла тренировка стратегических сил сдерживания

Владимир Путин

Верховный Главнокомандующий провел тренировку стратегических сил сдерживания. Фото: пресс-служба Кремля

Россия провела учения по нанесению массированного ядерного удара стратегическими силами Вооруженных сил РФ в ответ на ядерный удар противника, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Учениями руководил президент Владимир Путин.

К тренировке были привлечены ракетный комплекс РВСН "Ярс", ракетная подводная лодка стратегического назначения Северного флота "Тула" и два ракетоносца Ту-95МС, сообщается в telegram-канале Минобороны РФ.

Видео: Минобороны РФ.

"Задачи, предусмотренные в ходе тренировки стратегических сил сдерживания, выполнены в полном объеме, все ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики", — отмечается на сайте Кремля.

Областная газета Свердловской области

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