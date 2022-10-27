Госдума РФ приняла закон об альтернативной службе во время мобилизации

В закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ" внесли новую статью. Фото: Галина Соловьева

В четверг, 27 октября, Госдума РФ приняла в третьем чтении законопроект о прохождении альтернативной гражданской службы в период мобилизации.

Закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ" дополнили новой статьей. Согласно ей, лица, проходящие альтернативную гражданскую службу в организациях ВС РФ в качестве гражданского персонала, при объявлении мобилизации останутся там же.

При этом если человек проходит альтернативную службу в организации, подведомственной органам исполнительной власти или органам местного самоуправления, в период мобилизации он может быть направлен для прохождения альтернативной службы в качестве гражданского персонала ВС РФ, других войск, воинских формирований, сообщает ТАСС.

Как писала вчера "ОГ", в Госдуму внесли законопроект об освобождении от мобилизации неслуживших россиян. Соответствующий предложение в Госдуму внес депутат фракции КПРФ Михаил Матвеев.