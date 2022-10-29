На школьных уроках ОБЖ добавят элементы начальной военной подготовки

Подростков научат обращаться с автоматом Калашникова и ручными гранатами. Фото: Алексей Кунилов

Минпросвещения РФ подготовило проект приказа об утверждении федеральной общеобразовательной программы для школ, согласно которому на уроках ОБЖ в 10–11-х классах появятся элементы начальной военной подготовки. Подростков научат обращаться с автоматом Калашникова и ручными гранатами, а также передвигаться и оказывать первую помощь в бою.

Документ опубликован на портале нормативных правовых актов. Модуль "Элементы начальной военной подготовки" указан в приложении к приказу в разделе с содержанием предмета ОБЖ.

"Строевая подготовка и воинское приветствие. Строи и управление ими. Строевая подготовка. Выполнение воинского приветствия на месте и в движении. Оружие пехотинца и правила обращения с ним. Автомат Калашникова (АК-74). Основы и правила стрельбы. Устройство и принцип действия ручных гранат. Ручная осколочная граната Ф-1 (оборонительная). Ручная осколочная граната РГД-5", — говорится в тексте.

Помимо этого школьников будут учить, как нужно действовать в современном общевойсковом бою, рассказывать о вооружении и составе мотострелкового отделения на БМП, об окопах, способах передвижениях в бою, оборудовании позиции солдата. Также учеников познакомят со средствами индивидуальной защиты и оказанием первой помощи, способами переноски раненых.