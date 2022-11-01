Военные комиссариаты ЦВО призовут осенью 2022 года более 51 тысячи человек

Первые отправки срочников начнутся 9 ноября. Фото: Павел Ворожцов

Во вторник, 1 ноября, в России стартовал осенний призыв на срочную службу в армии. С Урала, Сибири и Поволжья к месту прохождения службы отправятся более 51 тысячи молодых людей — это на 3 тысячи меньше, чем осенью 2021 года.

Согласно указу Президента РФ Владимира Путина, осенний призыв продлится до 31 декабря 2022 года. Призывные комиссии будут работать во всех 29 регионах, находящихся в зоне ответственности Центрального военного округа, а первые отправки срочников начнутся 9 ноября.

Молодые люди с Урала, Сибири и Поволжья будут служить во всех военных округах страны.

"Кроме того, призывники будут служить во всех видах и родах войск, а также в других силовых ведомствах, где предусмотрена военная служба по призыву. Традиционно призывники пополнят научные и спортивные роты. Особое внимание уделяется отправке подготовленных специалистов, имеющих водительские и технические специальности", — сообщили в пресс-службе ЦВО.

Доставлять призывников к месту прохождения службы будут железнодорожными воинскими эшелонами, самолетами, автобусами и автомобилями. Отмечается, что срочников не станут привлекать к участию в специальной военной операции.

Ранее "ОГ" сообщала, что в Свердловской области осенью планируют призвать более 3 тысяч человек.