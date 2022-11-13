Владимир Путин поручил демобилизовать студентов с Донбасса, призванных на военную службу

Студенты Донбасса были мобилизованы до вступления республик в состав России. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин поручил организовать демобилизацию студентов из ДНР и ЛНР, которые ранее были призваны на военную службу. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Студенты Донбасса были мобилизованы до вступления республик в состав России.

"В настоящее время силы народной милиции интегрированы в Вооруженные силы РФ после вступления ДНР и ЛНР в состав России. Путин дал поручение провести демобилизацию студентов", — передает слова Дмитрия Пескова ТАСС.

Призванные на службу молодые люди смогут продолжить обучение в вузах и колледжах.

Напомним, 28 октября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации. Установленное задание о призыве 300 тысяч военнослужащих было полностью выполнено.

31 октября Министерство обороны РФ объявило о прекращении всех мероприятий по призыву военнообязанных в рамках частичной мобилизации. Повестки больше не вручают, а пункты сбора вернулись к привычному режиму работы.

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