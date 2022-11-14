В Свердловской области назначен новый военный комиссар

Бывший военком республики Марий Эл Юрий Аксенов возглавил военный комиссариат Свердловской области. Нового руководителя представили личному составу, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
Юрий Аксенов имеет звание полковника. Является выпускником Омского высшего общевойскового командного училища. В 2001 году он окончил Общевойсковую академию им. М. Фрунзе.
Юрий Аксенов служил в Дальневосточном и Приволжско-Уральском военных округах. В Свердловской области он 4 года занимал должность заместителя военного комиссара региона. После этого был назначен военкомом Республики Марий Эл.
Сергей Чирков, ранее временно исполнявший обязанности военного комиссара Свердловской области, займет другую должность.
Напомним, приказ о назначении нового главы свердловского военкомата подписал министр обороны РФ Сергей Шойгу.