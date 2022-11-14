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Общество / Армия и оборона
14 ноября 2022, 12:50

В Свердловской области назначен новый военный комиссар

  Валерия Белякова
Военкомат Свердловской области

Военкомат Среднего Урала возглавил бывший военный комиссар республики Марий Эл Юрий Аксенов. Фото: Павел Ворожцов

Бывший военком республики Марий Эл Юрий Аксенов возглавил военный комиссариат Свердловской области. Нового руководителя представили личному составу, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Юрий Аксенов имеет звание полковника. Является выпускником Омского высшего общевойскового командного училища. В 2001 году он окончил Общевойсковую академию им. М. Фрунзе.

Юрий Аксенов служил в Дальневосточном и Приволжско-Уральском военных округах. В Свердловской области он 4 года занимал должность заместителя военного комиссара региона. После этого был назначен военкомом Республики Марий Эл.

Сергей Чирков, ранее временно исполнявший обязанности военного комиссара Свердловской области, займет другую должность.

Напомним, приказ о назначении нового главы свердловского военкомата подписал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Областная газета Свердловской области

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