Ирбитчане под обстрелом доставили «гуманитарку» в зону СВО

Фото на память после разгрузки гуманитарной помощи: Владимир Стариков - второй слева, Илья Анацкий - пятый слева. Фото: из личного архива И. Анацкого

Ирбитчане Илья АНАЦКИЙ и Владимир СТАРИКОВ вернулись из Луганской народной республики. В зону проведения специальной военной операции (СВО) они ездили с гуманитарным грузом для мобилизованных земляков. Пять тонн «гуманитарки» доставили прямо на первую линию обороны под минометным обстрелом. О том, как это было, как желание помочь и поддержать своих бойцов объединило жителей Ирбита, Ирбитского района и местный бизнес и почему Илья и Владимир снова поедут на передовую – в эксклюзивном материале «ОГ».

Поступать по-мужски

В Ирбите Илью Анацкого знают многие. Он не первый год руководит городским Многофункциональным центром, является депутатом местной думы. Илья помогает жителям благоустраивать придомовые территории: сам на дорожном катке «закатывает» в асфальт дворовые пространства (так было, например, на улице Елизарьевых, Советской и т. д.). В пик пандемии он совершил более 800 рейсов в городские больницы – привозил врачам, работающим в красной зоне, горячее питание. Спонсорскую помощь докторам по просьбе Ильи тогда оказал Ирбитский молочный завод.

– Поставил себе цель – сделать минимум 100 добрых дел для людей – и постепенно, шаг за шагом иду к этому. Давно понял, что потребительское отношение к жизни, когда нам кто-то что-то должен, сегодня «не работает». Это вообще неправильно. Все должно быть наоборот. Если ты сам в какой-то конкретной ситуации понимаешь, что можешь помочь людям, – помоги, – объясняет он.

Весной этого года Илья ездил в Донецк – отвез в зону боевых действий, в детские сады и госпитали города партию сгущенки. «Вызвался ехать сам, потому что это правильно, по-мужски», – сказал он.

У руководителя ирбитского отделения регионального Союза десантников России Владимира Старикова за плечами – служба в десантных войсках, год боевого опыта в Приднестровье (молдавский конфликт 1992 года – Прим. авт.). Как и Илья, ранее он выезжал с гуманитарной помощью в Донбасс. Нынешняя поездка их объединила.

– Так получилось, что наши ребята из Ирбита и Ирбитского района – 76 человек – оказались в одной группировке на территории ЛНР – на участке Сватово-Кременная, – рассказывает Илья. – У них периодически работала сотовая связь. Нам удалось связаться с ними. Поинтересовались, чем мы можем им помочь дополнительно к тому, что дает командование. Они сказали, что любая помощь будет кстати.

31-летний мобилизованный Сергей Устинов получил именную посылку от родных. Фото: Из личного архива И. Анацкого

От печек до фонариков

Собирали все, что может пригодиться на передовой. Владимир и Илья привезли бойцам печки-буржуйки в блиндажи, генераторы для зарядки раций, квадрокоптеры, часы, фонарики, теплые вещи, нательное белье, сапоги, спальники… Плюс именные посылки от матерей и жен.

– Зная, что нашим ребятам нужна помощь, жители Ирбита и Ирбитского района объединились. Был открыт счет, на который поступило более 600 тысяч рублей. Активно поучаствовали предприниматели – оптом закупили тушенку, сигареты, батарейки, носки… Ирбитский молочный завод взял на себя транспортные расходы. Фура была укомплектована под завязку, – рассказывает Илья.

Отдельная история – спальники: городское ателье специально для нужд мобилизованных перепрофилировало производство.

– Они непромокаемые вообще, очень легкие, при этом теплые – 400 грамм синтепона, – говорит Владимир. – Вдобавок, они нестандартного размера – не 80 сантиметров, как принято, а 1,2 метра. В случае необходимости спальник может стать для бойца и матрасом, и одеялом.

Коробки с гуманитарной помощью перед загрузкой в фуру. Фото: Из личного архива И. Анацкого

Под обстрелами

31 октября мужчины отправились в дорогу. Далась она нелегко. Сначала добирались до города Миллерово в Ростовской области, в 20 километрах от границы с Украиной. Там груз из фуры пришлось перегрузить в военные Камазы. Последний, 200-километровый отрезок пути «ирбитского конвоя» – до первой линии обороны. По пути колонну несколько раз тормозили бойцы из других регионов, спрашивали: «Кому и что везете? Не нам случайно?» Приходилось отказывать, объяснять…

– Когда прибыли на место, увидели укрепленные блиндажи, где живут мобилизованные парни, а вокруг разруха от ракетных ударов, вместо многоэтажных зданий – горы кирпичей – последствия прилетов HIMARS, – вспоминает Илья. – Но в итоге все перекрыли положительные эмоции. Вы не представляете, какие лица были у парней, когда они увидели нас с Владимиром – прямо там, в зоне боевых действий!

Двое суток Илья и Владимир прожили бок о бок с земляками – ждали разрешения на обратный выезд (движение транспортных колонн в зоне СВО осуществляется по спискам – Прим. авт.). За это время и машины разгрузили, и пообщаться успели, и даже дважды попали под минометный обстрел… Слава богу, никто не пострадал.

Каски и бронежилеты ирбитчанам выдали на границе в целях безопасности, говорит Владимир Стариков. Фото: Из личного архива И. Анацкого

Надежный тыл

Пять тонн «гуманитарки» ирбитчане собирали из расчета на 100 мобилизованных. А когда приехали на место, обнаружили, что группировка российских войск, где служат их земляки, увеличилась в несколько раз.

– Наши парни поделились продуктами и вещами с сослуживцами из других регионов, так как поддержка нужна всем, и тогда мы поняли, что эти пять тонн – капля в море, – признается Владимир Стариков.

– Спецоперация в активной стадии, и нашей стороне сейчас расслабляться никак нельзя, – отмечает Илья Анацкий. – Будем продолжать сбор гуманитарной помощи для мобилизованных и при первой возможности снова поедем туда. Очень хочется, чтобы все российские города активно подключались к этому процессу. Наши парни защищают Родину, и у них должен быть надежный тыл.

Всем миром Как сообщили в областном департаменте информационной политики, свердловские добровольцы Всероссийского движения #МЫВМЕСТЕ направили мобилизованным 6,5 тонны гуманитарной помощи – это одежда, средства гигиены, продукты. Сбор гуманитарных грузов продолжается, для жителей работает горячая линия по телефону 8–800–200-34–11. В муниципалитетах эта работа тоже проводится: В Сысерти группа жителей под руководством Алены Шалатовой через Сбербанк собирает средства на тепловизор для мобилизованных с зарядкой и аккумулятором. Он стоит 180 тысяч рублей, и большая часть суммы уже найдена. Это уже третий тепловизор, приобретенный жителями муниципалитета для свердловских бойцов.

через Сбербанк собирает средства на тепловизор для мобилизованных с зарядкой и аккумулятором. Он стоит 180 тысяч рублей, и большая часть суммы уже найдена. Это уже третий тепловизор, приобретенный жителями муниципалитета для свердловских бойцов. Жительница Верхнего Тагила Елена Петрулина совместно с городским советом ветеранов организовала производство по пошиву нижнего белья, теплых кофт, балаклав, простыней для мобилизованных. Первая партия скоро уйдет в зону боевых действий.

совместно с городским советом ветеранов организовала производство по пошиву нижнего белья, теплых кофт, балаклав, простыней для мобилизованных. Первая партия скоро уйдет в зону боевых действий. Учителя из Полевского отправили военнослужащим 50 коробок с предметами первой необходимости: носки, медикаменты, походные фляжки, перчатки, стельки, футболки, мыло, бинты, чай и спички. «Мы не можем остаться безучастными», – сказала начальник городского управления образованием Марина Чеснокова.

В Сухом Логе гуманитарную помощь собирает редакция городской газеты «Знамя Победы». Редактор издания Олеся Салтанова сообщила, что сухоложским бойцам были отправлены дождевики, туристические коврики, лекарства, средства гигиены и теплые вещи. Сейчас журналисты готовят новый груз.

Кстати Депутат Госдумы РФ Максим Иванов, посетивший окружной центр подготовки в Елани, куда свозят мобилизованных со всего Урала, на минувшей неделе, на своей странице в соцсетях написал: «Привезли новую партию уже ставших легендарными ирбитских спальников – 140 штук». Так что теперь они известны по всей Свердловской области…