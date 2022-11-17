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Общество / Армия и оборона
17 ноября 2022, 17:25

Уралвагонзавод стал правообладателем товарных знаков "Терминатор" и "Прорыв"

Прорыв и Терминатор

Регистрация товарных знаков позволит защитить названия продукции УВЗ от недобросовестных предпринимателей. Фото: пресс-служба УВЗ

Уралвагонзавод зарегистрировал товарные знаки "Терминатор" и "Прорыв". Под этими названиями известны БМПТ и танк Т-90М, которые производят на предприятии.

Регистрация товарных знаков позволит защитить названия продукции УВЗ от недобросовестных предпринимателей, которые используют бренд в личных коммерческих целях.

Сейчас компания владеет правами на 33 товарных знака, среди которых "Т-34", "Т-90", "ARMATA", "URALVAGONZAVOD", "БМПТ" и "Т-72" (в кириллице и латинице).

"Узнаваемость бренда "УВЗ" растет и позволяет наращивать деловую репутацию. Работа в сфере регистрации товарных знаков продолжается. Она важна для защиты интеллектуальных прав Уралвагонзавода. Пресекаются попытки незаконного использования исключительных прав. Десятки организаций-нарушителей привлекаются к ответственности", — подчеркнул начальник управления по интеллектуальной собственности Уралвагонзавода Сергей Ананьев.

В пресс-службе предприятия напомнили, что недавно знак "УВЗ" был признан общеизвестным.

Ранее "Областная газета" писала о визите заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева на Уралвагонзавод.

Областная газета Свердловской области

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