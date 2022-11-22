Минцифры РФ составит допсписок на отсрочку от армии

Заявки на отсрочку для IТ-специалистов принимаются до 23:59 (мск) 23 ноября. Фото: Полина Зиновьева

Дополнительный список на отсрочку для IТ-специалистов от осеннего призыва будет направлен в Минобороны. Об этом говорится в telegram-канале Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Отмечается, что прием заявок уже завершен. Однако от IТ-компаний продолжают поступать запросы с просьбой предоставить отсрочку сотрудникам, которые соответствуют критериям.

"Поэтому Минцифры формирует дополнительный список для Минобороны. Окончательное решение по отсрочке остается за ними", — говорится в сообщении.

Если специалист соответствует критериям, но отсрочку все равно не дали — сотруднику самостоятельно необходимо направить на почту sos@digital.gov.ru ФИО, название компании, номер заявления на Госуслугах, изложить суть проблемы, указать телефон для связи и приложить фото повестки.

Если организация не подала документы на отсрочку, нужно сформировать список сотрудников, претендующих на отсрочку, подписать усиленной квалифицированной электронной подписью (приложить файл .sig) и направить на почту help@digital.gov.ru. Заявки принимаются до 23:59 (мск) 23 ноября.

На указанные адреса просят отправлять только обращения по срочной службе. Вопросы по частичной мобилизации рассматриваться не будут.