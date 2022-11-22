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Общество / Армия и оборона
22 ноября 2022, 21:39

Замглавы Минобороны РФ проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях Среднего Урала

Михаил Мизинцев

Михаил Мизинцев оценил производственные мощности цехов предприятий. Фото: telegram-канал Минобороны РФ

Заместитель министра обороны России Михаил Мизинцев проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях военно-промышленного комплекса Свердловской области. Также он вручил госнаграды отличившимся работникам заводов.

Как сообщается в telegram-канале Минобороны РФ, Михаил Мизинцев проинспектировал и оценил цеха и их производственные мощности. Руководители заводов доложили заместителю главы Минобороны, как идет выполнение гособоронзаказа, модернизация инфраструктуры и ремонт производственных объектов.

Также Михаил Мизинцев вручил госнаграды "за значительный вклад в укрепление обороны РФ, личный вклад в решение задачи по увеличению выпуска продукции по государственному оборонному заказу и высокие заслуги в труде" отличившимся работникам.

Напомним, что с проверкой выполнения гособоронзаказа в августе 2022 года на Средний Урал приезжал министр обороны России Сергей Шойгу. В октябре с рабочим визитом Уралвагонзавод посетил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Фото: telegram-канал Минобороны РФ
Фото: telegram-канал Минобороны РФ

Областная газета Свердловской области

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