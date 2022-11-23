Почти 12 тысяч обращений по частичной мобилизации поступило на горячую линию свердловского омбудсмена

В 80% случаев граждане, обратившиеся на горячую линию, получили ответы на свои вопросы. Фото: Полина Зиновьева

С 28 сентября на горячую линию по вопросам частичной мобилизации на Среднем Урале поступило более 10 500 звонков и около 1 300 письменных обращений. На сегодняшний день чаще всего граждане сообщают, что не получили федеральное довольствие военнослужащих.

Как сообщила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, в 80% случаев граждане, обратившиеся на горячую линию, получили ответы на свои вопросы.

"Сначала на горячую линию обращались по вопросам мобилизации — в том числе ошибочно мобилизованных. На сегодняшний день приняты решения о возврате отцов, у которые трое детей, и тех, у кого другие какие-то причины были для возврата — заболевания, не соответствующие службе, бронь, которой поначалу у предприятия не было. Мы возвращаем этих ребят", — рассказала омбудсмен.

Сейчас мобилизованные уральцы и члены их семей чаще всего обращаются по вопросам неполучения федерального денежного довольствия. По словам Татьяны Мерзляковой, у этой проблемы могут быть разные причины. В каких-то случаях неправильно составлены списки получателей выплат. Нередко бывает так, что номер карты, куда должны поступать деньги, записан с ошибками.

В пресс-службе аппарата Уполномоченного по правам человека в Свердловской области напомнили, что первые две мобильные приемные были открыты в Елани и в 32-м военном городке. Затем рассматривать обращения мобилизованных свердловчан начали в Чебаркуле и Тюменской области, а совсем недавно мобильная приемная появилась в зоне СВО.

Получить ответы на вопросы, связанные с частичной мобилизацией, можно по номеру 8 800 101-91-11. Горячая линия работает ежедневно.