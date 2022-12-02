УВЗ поставил Минобороны РФ партию модернизированных танков Т72Б3М

При модернизации Т72Б3М была усилена защита танка. Фото: Алексей Кунилов

Усовершенствованные танки Уралвагонзавод (УВЗ) (входит в госкорпорацию "Ростех") поставил Министерству обороны России в рамках государственного оборонного заказа, сообщает telegram-канал УВЗ.

Машины оборудовали новой защитой, а также улучшили ее маневренные свойства и огневую мощь. Комплекс решений по модернизации разработали инженеры Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения (входит в состав УВЗ). Акцент был сделан на защите, чтобы Т72Б3М мог выдерживать попадание противотанковых снарядов и гранат.

Кроме этого, танки оснастили новой системой управления огнем, улучшающей точность стрельбы и автоматизирующей процесс подготовки выстрела. Также в боевую машину установили форсированный двигатель В-92С2 мощностью 1 000 л.с.

"Все эти вещи делают танк после модернизации более современным средством вооружения", — цитирует ТАСС военного эксперта и редактора издания "Арсенал Отечества" Алексея Леонкова.

На УВЗ отметили, что работа на предприятии ведется круглосуточно. Объемы производства увеличены.

Напомним, ранее выполнение гособоронзаказа на предприятиях военно-промышленного комплекса Свердловской области проверил заместитель министра обороны России Михаил Мизинцев.