«В трудное для страны время наша молодежь забывает рэп и вспоминает патриотические песни»

Фото: Алексей Кунилов

Юрий АКСЁНОВ назначен военным комиссаром Свердловской области в середине ноября, через две недели после начала осеннего призыва. В своем первом интервью в новой должности он рассказал главреду «Областной газеты» Александру ЛАКЕДЕМОНСКОМУ, какие задачи поставил перед военкоматами Президент России, как нынешний год сплотил народ и армию, в чем преемственность советского и российского офицерства, каким образом нужно модернизировать вводимый в школах предмет НВП и почему наш регион – особенный.

«У нас все заложено в генетическом коде»

– Юрий Викторович, первый вопрос не по текущей повестке. Готовясь к интервью, конечно, изучил вашу биографию. Выяснил, что у нас есть непродолжительный, но все же общий бэкграунд. Оба служили в Вооруженных силах СССР. Оба были курсантами – вы готовились стать офицером в Омском высшем общевойсковом командном училище, я – получить сержантские лычки в чебаркульской учебке. А по-вашему, какая армия применительно к своему времени сильнее – советская или российская?

– Начнем с того, что и советскую, и российскую армию объединяет общая историческая память. У них единые корни, принципы, отношение к Родине.

Помним и про преемственность. После революции 1917 года в РККА (Рабоче-крестьянская Красная армия. – Прим. «ОГ») пришло много специалистов из армии царской. Оставшись верными Родине, они передавали свой опыт и знания красным командирам. Те в свою очередь обучали следующее поколение, воевавшее в Великую Отечественную. Герои той войны, прошедшие пол-Европы и свернувшие шею нацизму, в 60–70-х были наставниками моих будущих командиров в военном училище. У многих из которых позже в биографии был Афганистан.

А они уже делились опытом, в том числе боевым, с нами, кто начинал службу в начале девяностых. Тогда мы даже не подозревали, что вскоре он многим из нас пригодится – в Таджикистане, на Северном Кавказе, в Сирии, других горячих точках. Сегодня уже наше поколение офицеров учит будущих лейтенантов.

– И все-таки, возвращаясь к вопросу…

– Естественно, каждое новое поколение, по сравнению с предыдущими, обладает большими навыками. Аккумулирует в себе опыт предшественников, учитывает все, что происходит на каждом новом этапе общественного, научно-технического развития. Думаю, с учетом этого, правопреемница тысячелетней истории нашего воинства – это нынешняя армия. У нее буквально в генетическом коде заложено все, что было ранее и происходит сейчас: от героического перехода Суворова через Альпы – до нынешних дистанционных сражений с использованием военно-космических сил и БПЛА.

Те, кто сегодня обучается в высших военных учебных заведениях, составят костяк армии будущего. Которая будет активно применять опыт всех предыдущих кампаний, новые технологии, новые приемы и способы ведения вооруженной борьбы.

Досье Юрий Аксёнов Воинское звание – полковник. Родился 17.02.1969 г. в городе Мурманске. В 1992 году окончил Омское высшее общевойсковое командное училище им. М.В. Фрунзе, в 2001 году – Общевойсковую академию Вооруженных Сил Российской Федерации. Службу проходил на офицерских должностях в Дальневосточном и Приволжско-Уральском военных округах. В разное время возглавлял военные комиссариаты города Березовского, Октябрьского и Ленинского района г. Екатеринбурга. В течение четырех лет занимал должность заместителя военного комиссара Свердловской области. С 24 сентября 2020 года – военный комиссар Республики Марий Эл. В ноябре 2022 года приказом Министра обороны Российской Федерации назначен на должность военного комиссара Свердловской области.

«С приходом молодежи с боевым опытом на работу в военкоматы их жизнь изменится»

– Российский офицер от советского отличается?

– Традиции и заветы нашего офицерства сформированы столетия назад и тоже передаются из поколения в поколение. Менялся общественно-политический строй, форма, оружие. Но предназначение оставалось прежним. Учиться военному делу, заботиться о своих подчиненных, всегда находиться с личным составом и нести за него ответственность – это, можно сказать, вечные ценности. Бойцы в такого командира верят. А значит, не подведут.

– Вернемся к дню сегодняшнему. Какие задачи поставлены перед военным комиссаром Свердловской области Юрием Аксёновым?

– Задачи военных комиссариатов – это подготовка граждан к службе по призыву, комплектование войск, прием граждан на контрактную службу и отбор для поступления в высшие военные учебные заведения. Воинский учет предназначения граждан, пребывающих в запасе, обеспечения социальных гарантий членам семей тех, кто несет службу и военнослужащим, уволенным в запас. Они изложены в «Положении о военных комиссариатах», утвержденном Указом Президента Российской Федерации №1609 от 7 декабря 2012 года.

Сегодня военные комиссариаты внедряют новые формы и методы работы. Это связано с внедрением цифровизации и комплексных средств автоматизации, что требует от сотрудников не только знаний в области, например, воинского учета, но и умения применять навыки владения средствами автоматизации.

– Какую работу проводит военный комиссариат в части обеспечения социальной защищенности семей всех, кто сегодня несет службу в Вооруженных Силах?

– В настоящее время вектор нашего внимания направлен на работу с членами семей военнослужащих – такую задачу поставили перед нами Верховный Главнокомандующий, Министерство обороны. Проводим ее совместно с региональными и местными властями, учреждениями соцзащиты, волонтерскими организациями. Помогаем в решении социальных, бытовых вопросов – вплоть до создания центров для содержания животных, чьи хозяева ушли служить. Примеров много.

Еще одно новшество. В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего, ребята, которые в ходе выполнения боевых задач были ранены, прошли реабилитацию, теперь получили возможность проходить службу в системе военных комиссариатов. Они знают про нужды армии, что называется, изнутри, имеют свой, ничем не замутненный взгляд на ее проблемы. Думаю, с их приходом жизнь военкоматов изменится.

– Изменения в организацию работы военных комиссариатов региона вносить планируете?

– Жизнь не стоит на месте. А с внедрением цифровых технологий она еще и ускорилась. Сравните мобильные телефоны сейчас и 10–15 лет назад – небо и земля. «Лайк» товарищу в соцсетях практически заменил нам поход в гости! «Цифра» проникла во все сферы жизни.

Военные комиссариаты не исключение. От их сотрудников сегодня требуется умение использовать новую технику, программное обеспечение, внедрять самые продвинутые информационные ресурсы, каналы коммуникации.

За примерами далеко ходить не надо. 25 ноября Президент России Владимир Путин подписал указ «О государственном информационном ресурсе, содержащем сведения о гражданах, необходимые для актуализации документов воинского учета». Эту задачу нам сейчас предстоит решать в первую очередь – совместно с правительством Свердловской области, профильными ведомствами и министерствами, муниципалитетами.

«Призывникам предписано нести службу в тылу»

– О призывной кампании давайте теперь поговорим. В этом году она началась на месяц позже. Как проведение специальной военной операции (СВО) отражается на текущем призыве?

Указом Верховного Главнокомандующего сроки нынешней компании определены с 1 ноября по 31 декабря – на месяц меньше обычного. Конечно, это накладывает свои особенности. Но у наших сотрудников есть опыт работы в таких условиях в разгар эпидемии ковида.

Тогда, например, мы старались по возможности ограничить число проходящих медицинское освидетельствование – на него вызывали только граждан, подлежащих призыву, и тех, кому необходимо было установить категорию годности. Молодые люди, имеющие право на отсрочку, приглашались только на заседания призывных комиссий, где озвучивалось это решение. В условиях ограничений, а также необходимости прохождения каждым призывником тестирования на предмет возможного заболевания, мы, тем не менее, уложились в установленные для призыва временные рамки. Все эти ограничения сохраняются и сейчас. Тем не менее, призыв проходит планово, в штатном режиме.

Отвечая на вторую часть вашего вопроса, хочу особо подчеркнуть, что граждане, отправляющиеся служить по призыву, принимать участие в боевых действиях не будут. Им предписано нести службу в тылу. Основная задача – получать навыки, знания и умения по своей учетной воинской специальности, нести караульную службу и службу по охране вооружений и военной техники. Отслужат год – а дальше сами решат, куда двигаться.

– Желающих «откосить» от службы меньше стало?

– Некрасивое слово, неуместное.

– В советское время, если помните, желание избежать призыва на службу именно этим термином определяли. Сейчас, возможно, конечно, нашли более мягкие синонимы.

– Сейчас общество другое. По моим наблюдениям, количество тех, кто пытается уклониться от службы, в последние годы снижается. Это, в том числе, результат военно-патриотической и разъяснительной работы, которую ведут различные государственные институты, в том числе военкоматы. «Юнармия», поисковое движение, акции и мероприятия, помогающие сохранить память о великих победах, – все работает на то, чтобы молодое поколение могло посмотреть другими глазами на историю страны, ее Вооруженных Сил.

– Сколько будет призвано свердловчан в этот раз?

– Могу сказать, что в этом году задание штаба Центрального военного округа по призыву чуть меньше, чем в предыдущие годы. Планируется, что из нашего региона на срочную службу призовут немногим более трех тысяч человек.

– Есть информация, в какие виды и рода войск направляют призывников из нашего региона?

– Тут все индивидуально. Один из главных критериев для любого призывника – медицинские показатели. В соответствии с ними выставляется категория годности для службы в тех или иных родах войск. Элитные войска – ВДВ, морская пехота – это категория «А», означающая «годен без ограничений». Всего пять категорий, последняя – «Д» – означает негодность к военной службе.

Второй критерий – наличие воинской учетной специальности, которую получают призывники, которые занимаются в ДОСААФ. Это могут быть водители для ВДВ с парашютной подготовкой, связисты и так далее.

Наличие спортивных разрядов, участие в соревнованиях, психологическая устойчивость – все учитывается. По специальным методикам рассчитывается, как будет себя вести будущий воин в той или иной ситуации.

Резюмируя: если человек хочет служить в определенных войсках и прикладывает для это усилия – то все возможно. Одного только желания недостаточно.

– То есть, совсем никаких тенденций и закономерностей?

– Могу сказать, что очень многие свердловчане прошли службу в воздушно-десантных войсках. Не случайно у десантников в регионе есть очень большая и сильная общественная организация. То же касается морской пехоты – там тоже служило немало уроженцев Среднего Урала. И эта традиция передается из поколения в поколение. Большую роль в этом играют военно-патриотические клубы, которые есть практически в каждом муниципалитете.

Больше скажу. Сегодня армия дает призывникам возможность реализовать и свой интеллектуальный потенциал. В структуре министерства обороны существуют так называемые научные роты – военные подразделения, развернутые на базе различных научно-исследовательских организаций. Всего сейчас их насчитывается 16, восемь расположены в Военном инновационном технополисе «Эра» в Краснодарском крае. Есть такая рота и в Екатеринбурге.

Роты делятся по родам войск и по принадлежности к тем или иным военным вузам и подразделениям МО. В них набираются выпускники высших учебных заведений определенных специальностей, имеющих определенный багаж научных достижений и разработок по профилю своей деятельности. Отбор осуществляет Министерство обороны. Кроме того, подать заявку на включение в состав роты можно на сайте ведомства, заполнив соответствующую форму.

Служащие рот получают возможность завершить ранее начатые проекты и принять участие в общих, глобальных разработках по своему профилю.

– То есть, по сути, они продолжают заниматься тем же, что и в вузе, только на благо вооруженных сил?

– Больше того, научные роты для многих становятся хорошим социальным лифтом. Лично знаю ребят из небольших территорий Свердловской области, которые в их составе участвовали в разработке определенных технологий, а по окончании службы получили офицерские звания и продолжили там свою работу.

– Как, на Ваш взгляд, лучше всего мотивировать призывников к службе?

– Они сами себя нормально мотивируют. Вот нашу молодежь ругают. Но в трудные для страны моменты у нее срабатывает наш общий код. Они забывают рэп и вспоминают наши военные патриотические песни. Поют все, независимо, служили или нет. Да вся страна становится сплоченнее. Как раз сейчас мы это наблюдаем. Почему так происходит – это наша военная тайна, которую все никак не разгадают.

«Армия открылась для общества»

– Вы предвосхитили следующий вопрос. В связи со специальной военной операцией ощущаете какие-то изменения в отношении к призыву, к армии в целом?

– Конечно. Знаете, что заметил? Ребята, которые призываются сейчас, по сравнению со своими предшественниками в моральном плане выглядят…. взрослее как-то. Понимают, что в том числе от того, как они будут служить, зависит, как быстро и успешно будут решены стоящие в данный момент перед нашей страной задачи.

Армию у нас любили и будут любить. Нынешняя активная часть общества – это внуки и правнуки тех, кто воевал в Великую Отечественную. Российская армия, наследница советской, за последние 30 лет не раз спасала страну от развала. Достаточно вспомнить две кавказские кампании девяностых-начала нулевых.

Сейчас происходят события, без преувеличения, исторического масштаба. Вооруженные силы и общество становятся монолитом, в полной мере соответствующим известному патриотическому лозунгу времен СССР: «Народ и армия едины!» Правительство страны, главы регионов, муниципалитетов, корреспонденты на передовой, волонтеры, обычные люди – все работают на единую цель. В тылу раненым, семьям военнослужащих по контракту, мобилизованным оказывается самая широкая, мощная поддержка. Не по указанию – по велению сердца. Мы это чувствуем. Армии стали больше доверять, ее стали лучше понимать. Она открыта для общества – в том числе благодаря вашим коллегам, которые сейчас находятся на передовой. И сейчас общество помогает ей стать сильнее, мощнее, крепче. Такого единения, как сейчас, по моим ощущениям, не было давно.

«Погоны – это ответственность»

– О личном, с вашего позволения, поговорим?

– Давайте.

– Как пришли в армию? Кто повлиял на Ваш выбор?

– Все по Высоцкому – «правильные книжки ты в детстве читал». Когда был школьником, мне попалась книга про суворовцев. Прочитав ее, решил пойти по этой же стезе.

Поступил в Омское высшее общевойсковое командное училище – об этом периоде немного уже рассказал. Далее была служба. Смена гарнизонов, романтика, радость от того, что у тебя все получается, а твое подразделение успешно добивается намеченных целей и результатов.

– Служба в Таджикистане как на Вас повлияла?

– Каким-то поворотным этот период биографии не назвал бы. Я сразу понимал, что, надев погоны, принимаю на себя определенную ответственность. В том числе – служить там, где необходимо.

В Таджикистане служил в 2002–2008 годах. Там, конечно, были особые требования, особое отношение к службе – ведь мы находились за границей, являлись представителями своей страны. Выполняли служебные задачи: сопровождение колонн, смена подразделений, несущих службу за периметром части, и так далее. Может быть, это было не так красиво, как в кино показывают – рутинная служба. Но при относительном спокойствии всегда держали в уме историю с 12-й Московской погранзаставой, которая несколькими годами ранее в этих краях героически билась с превосходящими силами боевиков. Были начеку.

«Начальную военную подготовку в школах нужно адаптировать к современным реалиям»

– К возвращению с будущего года в школы начальной военной подготовки (НВП – А.Л.) как относитесь? Если вводить этот предмет, то в каком виде? Как он преподавался в советской школе, либо с изменениями?

– Сколько людей – столько мнений. У нас в школе преподавали НВП. Мне, мечтавшему об армейской службе, это было интересно: сборка и разборка АК, стрельбы. Думаю, если бы даже этого предмета тогда не было – все равно бы нашел, где пострелять (смеется – А.Л.). Дочь со мной за время службы все гарнизоны объездила, часто брал ее на полигон – навыки обращения с автоматом тоже хорошо освоила.

Во многом благодаря нашему военруку я и выбрал свой жизненный путь. В любой сельской школе преподаватель этого предмета был «универсальным солдатом» – военрук, физрук, трудовик. Возился с ребятами с начальных классов. Моя школа не была исключением. Благодаря нашему учителю мы увидели, как должен выглядеть настоящий офицер – он был всегда в форме, подтянут, аккуратно подстрижен. Уже в четвертом классе я смог руками потрогать настоящий автомат, пулемет, пострелять из спортивной винтовки ТОЗ-8.

Я сторонник возвращения НВП. Конечно, времена меняются. И предмет этот, может быть, должен быть не таким, как у нас с вами. Сейчас пришли новые технологии, в корне изменившие тактику ведения боевых действий: сегодня это все больше война квадрокоптеров, а не условный штыковой бой. Требования к военной службе выросли кратно, вероятно, с учетом этих требований и должна быть сформирована программа НВП.

Мне кажется, вообще стоило бы немного трансформировать этот предмет. Адаптировать его к современным реалиям. Сконцентрироваться на преподавании навыков выживания. Помимо владения оружием – а это нужно, мужчина по природе своей охотник – ему необходимо уметь ориентироваться в лесу, разжечь костер зимой, приготовить пищу, оказать первую помощь – да много чего. Да и девушкам все это может пригодиться.

Мы уже в рамках существующей программы проводим для старшеклассников пятидневные сборы, в ходе которых они посещают воинские части, знакомятся с бытом военнослужащих, техникой, вооружением. Осваивают первоначальные навыки обращения с автоматом.

«С Екатеринбургом сроднился»

– За годы службы Вы сменили немало регионов: от Дальнего Востока – то Таджикистана. Где было комфортнее всего?

– Во всех. У нас большая страна с богатой историей. Поэтому каждый регион незабываем. Я благодарен судьбе за то, что смог увидеть, как прекрасна Россия. И Дальний Восток, где начинал службу лейтенантом, и Сибирь – молодость, свои воспоминания. В Свердловской области я проходил службу в 34-й мотострелковой дивизии, работал в военных комиссариатах. С введением в системе комиссариатов военных должностей был направлен для продолжения службы на работу в должности военного комиссара Марий Эл. Теперь снова вернулся на Урал.

– У Вас, оказывается, столько лет жизни с нашим регионом связано… Есть здесь любимые места?

– Свердловская область очень большая. И жизнь в разных ее частях очень отличается. Но есть немало того, что их объединяет. Развитые предприятия. Красивая природа. Люди – открытые, трудолюбивые.

Мне нравится ездить в сторону Перми. Там все какое-то прямо настоящее, исконное. На ум сразу Пушкин приходит: «там русский дух, там Русью пахнет». Оленьи Ручьи – очень красивое место.

И конечно, Екатеринбург. Это просто уникальный город! Воплощение всего, что есть в мире. По архитектуре, в которой переплетаются разные времена и стили, можно изучать его историю от века к веку.

Город играет самыми разными гранями. Вольнодумство и патриотизм. Связь с именем Екатерины. Демидовские легенды. Мне очень нравится памятник «Седой Урал» на Площади Обороны, символизирующий вклад уральцев в разгром фашизма. Помню, на одном из мероприятий ветеран связал три памятника – «Седой Урал» в Екатеринбурге, «Родина-мать» в Волгограде и «Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке. Седой Урал в регионе, где ковали оружие для фронта, меч поднимает. У Родины-Матери в Волгограде меч над головой – именно здесь наша страна окончательно сломала нацизму хребет. Воин-освободитель в Берлине держит на руках девочку, меч в руке опущен – это значит, что враг повержен, победа за нами. Красивая ассоциация.

Бродить по Екатеринбургу вообще можно бесконечно! Ритм жизни здесь очень динамичный.