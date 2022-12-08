Минобороны подготовило новые рекомендации по физподготовке военнослужащих

Максимальный балл за бег с отягощением можно получить, преодолев 60 м за 15 секунд. Фото: Полина Зиновьева

Российских военнослужащих хотят обучить бегать с отягощением, рубить штыком и передвигаться по горам. Соответствующий проект приказа, подготовленный Минобороны, находится на стадии общественных обсуждений.

Изменения планируется внести в "Наставление по физической подготовке и спорту в Вооруженных Силах Российской Федерации", пишет "Парламентская газета". Обновленная система предполагает увеличение количества упражнений, которые солдат должен успешно выполнять, чтобы овладеть необходимыми навыками.

Помимо укола штыком военнослужащие будут отрабатывать рубящий удар штыком сбоку. Бегать на 60 метров придется с грузом — 30‑килограммовым ящиком для боеприпасов, а двухметровый ров на полосе препятствий не только перепрыгивать, но и преодолевать "в глубину". Также предполагается ввести программу горной подготовки.

Добавим, полный текст документа Министерства обороны РФ размещен на федеральном портале нормативных правовых актов.