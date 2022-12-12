Свердловская область станет первым регионом, где возобновят уроки военной подготовки в школах

Эксперимент начнется с одной из школ в Октябрьском районе Екатеринбурга, а затем присоединятся Кировский и Ленинский районы. Фото: Полина Зиновьева

Подполковник юстиции в запасе, экс-руководитель регионального отделения ДОСААФ Свердловской области Владимир Мезенцев заявил, что уроки военной подготовки в школах могут начать проводить уже в феврале 2023 года. Средний Урал станет первым субъектом РФ, где вернут такую дисциплину.

По словам подполковника, эксперимент начнется с одной из школ в Октябрьском районе Екатеринбурга, а затем присоединятся Кировский и Ленинский районы.

"Цель — подготовить площадки, инструкторов, установить систему оплаты, сформировать модель преподавания военной подготовки в школах. Пока курс будет в форме дополнительного образования", — передает слова Владимира Мезенцева ЕАН.

В ближайшее время подполковник проведет ряд встреч, касающихся реализации проекта.

"Мы не будем дожидаться федеральной инициативы и станем первыми. Ждать некогда", — добавил Владимир Мезенцев.

Напомним, что в конце октября Минпросвещения РФ подготовило проект приказа об утверждении федеральной общеобразовательной программы для школ, согласно которой на уроках ОБЖ в 10–11-х классах появятся элементы начальной военной подготовки. Подростков научат обращаться с автоматом Калашникова и ручными гранатами, а также передвигаться и оказывать первую помощь в бою.

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