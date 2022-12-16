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Общество / Армия и оборона
16 декабря 2022, 15:43

Оборонные заводы Среднего Урала перешли на шестидневку

  Валерия Белякова
На предприятии

Предприятия, выполняющие гособоронзаказ, вправе отзывать людей из отпусков в связи с производственной необходимостью. Фото: Павел Ворожцов

На шестидневную рабочую неделю перешли предприятия Свердловской области, которые выполняют государственный оборонный заказ. Об этом сегодня заявил на пресс-конференции в ТАСС председатель Федерации профсоюзов региона Андрей Ветлужских.

"Да, они сейчас работают шесть дней, а не пять дней в неделю. Да, по законодательству можно до 12 часов работать из-за производственной необходимости", — пояснил Андрей Ветлужских, отметив, что госзаказ на оборонных предприятиях был увеличен.

По данным главы областной профсоюзной федерации, на заводах, работающих на оборону и машиностроение, руководство вправе отзывать из отпусков сотрудников и временно не предоставлять их. При этом на предприятиях обязаны компенсировать работникам повышенную занятость увеличенной заработной платой.

"Работодатель может после 8-часового рабочего дня привлекать сотрудников еще на 4 часа работы. Час сверхурочно оплачивается в двойном размере", — уточнил позже в беседе с журналистом "Областной газеты" председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских.

Напомним, в Свердловской области среди предприятий, выполняющих гособоронзаказ, — Уралвагонзавод. Недавно УВЗ поставил Минобороны РФ партию модернизированных танков Т72Б3М.

Областная газета Свердловской области

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