Военком из Подмосковья анонсировал возврат к двухлетней службе в армии

Минобороны опровергло информацию об увеличении срока срочной службы в армии. Фото: Алексей Кунилов

Военный комиссар подмосковных городов Дмитрова, Дубны и Талдома Михаил Фотин заявил, что с весны 2023 года срок срочной службы увеличится до полутора лет, а с 2024 года новобранцы будут призываться в армию на два года.

"Граждане, призванные весной, будут служить полтора года, а призванные осенью 2023 года будут служить уже два года", — сказал 16 декабря военный комиссар Михаил Фотин в эфире "Дмитров ТВ", пишет "Коммерсантъ".

Военком сообщил, что данную информацию до комиссариатов донесло руководство. По мнению Фотина, решение об увеличении срока службы по призыву логично, так как воинские части необходимо комплектовать не только контрактниками.

После того как СМИ растиражировали заявление Михаила Фотина, видео с его комментарием удалили с сайта "Вечерний Дмитров" и YouTube-канала "Дмитров ТВ".

Позже Минобороны опровергло информацию об увеличении срока срочной службы. Комментарий опубликован в официальном telegram-канале министерства.

"Статьей 38 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" установлено, что срок военной службы для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, составляет 12 месяцев. В настоящее время каких-либо изменений законодательства Российской Федерации в части, касающейся изменения сроков военной службы по призыву, Минобороны России не предлагается", — отмечено в сообщении Минобороны РФ.

Напомним, ранее в Свердловской области был назначен новый военный комиссар Юрий Аксенов. Эксклюзивное интервью с ним можно прочитать в "Областной газете".