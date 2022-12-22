Увеличить призывной возраст в России могут с 2023 года

В России планируют начать призывать в армию с 21 года. Фото: Павел Ворожцов

Увеличение возраста призывников с 18 лет до 21 года может быть закреплено в законе в следующем году. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Это в любом случае может быть реализовано только через законы, надо вносить изменения в законодательство, мы готовы к этой работе. Ждем официальных предложений от Министерства обороны по этому вопросу. <...> Что касается сроков, я думаю, что в течение следующего года все вполне может быть реализовано", — заявил парламентарий ТАСС.

Картаполов добавил, что думский комитет по обороне поддерживает предложение об изменении призывного возраста. Накануне его озвучил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он также сообщил о планах повысить предельный возраст призыва до 30 лет.