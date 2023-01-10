«Чем тише мы работаем в этом вопросе, тем лучше»

Участник спецоперации из Свердловской области вошел в число 50 военнослужащих РФ, вернувшихся в Россию в результате состоявшегося 8 января обмена пленными, сообщила «ОГ» Уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна МЕРЗЛЯКОВА. Сейчас он проходит реабилитацию. Это четырнадцатый свердловчанин, которого удалось вызволить из плена с начала СВО.

«Мне всегда казалось, что чем тише мы работаем в вопросе освобождения военнопленных, тем лучше. Но поскольку Москва сообщает, то и мы тоже. И в этот раз столько было звонков, спрашивали, есть ли наш, из Свердловской области? Есть», – рассказала Татьяна Мерзлякова.

По ее словам, работа по возвращению нашего земляка велась более двух месяцев. В начале октября его сестра, которая живет в Лесном (сам военнослужащий из другого города), обратилась к председателю городского комитета солдатских матерей Нелли Маркеловой с просьбой помочь в освобождении брата. Та в свою очередь передала просьбу Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, которая в тот момент находилась в Екатеринбурге.

– Мы подготовили необходимые документы. И вот так парень появился в общих списках на гуманитарный обмен, – добавила свердловский омбудсмен.

Этот обмен стал первым в наступившем году. Он прошел в формате «50 на 50».

«Надеюсь, что все наши ребята очень скоро вернутся домой. Огромная благодарность Министерству обороны и ФСБ, которые очень многое сделали для решения этого сложнейшего вопроса!» – написала в своем телеграм-канале Татьяна Москалькова после возвращения из плена российских военнослужащих.

Сейчас бойцы проходят реабилитацию. Им оказывают всю необходимую медицинскую и психологическую помощь.

«Затем, если все нормально, они пойдут в отпуск, а дальше – выберут свою судьбу. По моим данным, больше половины освобожденных из плена свердловчан вновь ушли на фронт», – сообщила Татьяна Мерзлякова.

Также Уполномоченный по правам человека в Свердловской области предостерегла жителей региона от мошенников, которые под предлогом вызволения из плена родственников выманивают у них деньги. Обо всем, что касается судьбы военнослужащих, всегда самыми первыми узнают военные комиссариаты, откуда они призывались – поэтому обращаться за информацией или проверять ее нужно именно там, напоминает Татьяна Мерзлякова (см. публикацию «ОГ» в номере за 22 декабря 2022 года).

Подробнее о том, как решаются вопросы, касающиеся свердловчан – участников спецоперации и их семей, Татьяна Мерзлякова расскажет на традиционной встрече с журналистами редакции «ОГ». Она пройдет 13 января, в День российской печати.