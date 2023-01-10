Дмитрий Медведев заявил, что за срыв гособоронзаказа будет грозить уголовная ответственность

Дмитрий Медведев объявил о создании рабочей группы по контролю за производством востребованных вооружений. Фото: пресс-служба Кремля

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ заявил, что повторные нарушения при выполнении гособоронзаказа повлекут уголовную ответственность. Также он объявил о создании рабочей группы по контролю за производством востребованных вооружений.

Как сказал Дмитрий Медведев, "никто не отменял ответственности самих заводов и дисциплинарной ответственности для руководства" за срыв сроков при реализации гособоронзаказа.

"В случае повторных нарушений — напомню, что введено специальное уголовное наказание в соответствии с рядом статей Уголовного кодекса РФ. Это новые нормы, они еще не применялись, но надо понимать, что в случае необходимости мы их вынуждены будем применять", — передает слова замглавы Совета безопасности РФ ТАСС.

В ходе заседания Дмитрий Медведев также заявил о создании при Военно-промышленной комиссии рабочей группы по контролю за производством востребованных видов вооружения, военной, специальной техники, средств поражения, боевой экипировки и вещевого имущества.

Напомним, 26 декабря Президент РФ Владимир Путин учредил должность первого заместителя председателя Военно-промышленной комиссии и назначил на этот пост Дмитрия Медведева. Комиссия занимается вопросами организации госполитики в сфере оборонно-промышленного комплекса, военно-технического обеспечения обороны, безопасности страны и правоохранительной деятельности.

В октябре замглавы Совбеза РФ с рабочим визитом посетил Уралвагонзавод.