В России начнут повышать призывной возраст с весны 2023 года

Весной могут начать призывать россиян до 30 лет. Фото: Полина Зиновьева

Кампанию по повышению призывного возраста в России планируют запустить уже этой весной. При этом полный переход на новую систему будет происходить поэтапно и займет от одного года до трех лет.

Об этом сообщил председатель Комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов. По его словам, уже в весенний призыв — 2023 в военкоматы могут отправиться граждане до 30 лет. При этом будет необходим ряд изменений в законодательстве.

"Потребуется целый комплекс поправок в существующее законодательство — в частности, в закон "О воинской обязанности и военной службе", — заявил Картаполов "Парламентской газете". Он также добавил, что до начала весеннего призыва каждый военный комиссариат должен будет разобраться, сколько людей подпадают под новые требования. А после этого — привести данные в соответствие с военным заданием.

Первоначально призывать будут людей в возрасте от 18 до 30 лет. Полный переход на новую систему произойдет поэтапно. От года до трех лет потребуется, чтобы минимальный призывной возраст составлял 21 год, а предельный — 30 лет.

Напомним, предложение повысить минимальный призывной возраст с 18 лет до 21 года, а предельный — с 27 до 30 лет было озвучено в прошлом году.