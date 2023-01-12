Уралвагонзавод завершил контракт на поставку танков Т-90М "Прорыв"

Боевая техника уже отправлена в адрес Минобороны России. Фото: пресс-служба УВЗ

Уралвагонзавод завершил в срок контракт на поставку танков Т‑90М "Прорыв". Боевая техника уже отправлена в адрес Минобороны России.

Заместитель председателя Правительства РФ — глава Минпромторга России Денис Мантуров назвал работников нижнетагильского завода лучшими специалистами в области танкостроения.

"Сегодня подтверждением их мастерства являются одни из самых современных танков в мире — танки Т‑90М "Прорыв". На них установлена новая башня, динамическая защита нового поколения, новая пушка, современные средства связи, более мощный двигатель и многое другое. Они оснащены современной аппаратурой, которая позволяет экипажу танка эффективно поражать цели", — заявил министр.

У нижнетагильских танкостроителей есть давняя традиция: на корпус последнего танка, произведенного в рамках контракта, ставят небольшую елочку, с которой танк перемещается по всей производственной линии из подразделения в подразделение.

"Традиция появилась в годы Великой Отечественной войны, когда с конвейера Уральского танкового завода № 183 сходили "тридцатьчетверки". <...> В советские годы елочкой заводчане отмечали завершение годового плана по производству спецтехники. Сейчас — исполнение контракта в рамках гособоронзаказа", — рассказали в пресс-службе УВЗ.

Видео из telegram-канала Уралвагонзавода