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Общество / Армия и оборона
18 января 2023, 19:35

Владимир Путин анонсировал отсрочку для призывников, работающих на предприятиях ОПК

Владимир Путин

Президент отметил, что работникам ОПК сейчас приходится трудиться в три смены из-за высокой загрузки. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос об отсрочке от службы в армии для призывников, которые трудятся на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК), будет решен в ближайшее время. Об этом глава государства сказал во время визита на Обуховский завод в Санкт-Петербурге.

Президент отметил, что работникам ОПК сейчас приходится трудиться в три смены из-за высокой загрузки и большого спроса на продукцию таких предприятий.

"Мы сейчас изучаем и смотрим на возможность предоставить отсрочку и тем [специалистам в сфере ОПК], кто должен призываться на срочную военную службу. Я думаю, что в ближайшее время этот вопрос тоже будет решен", — передает слова Владимира Путина газета "Известия".

Также российский лидер напомнил, что работники предприятий ОПК не призывались в рамках частичной мобилизации. Как заявлял ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, всего отсрочку в период мобилизации получили около 830 тыс. россиян.

Областная газета Свердловской области

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