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Общество / Армия и оборона
19 января 2023, 21:38

Прием заявок на отсрочку от весеннего призыва для IT-специалистов стартует 23 января

IT-специалисты

Подать заявку на отсрочку может сам сотрудник, а работодатель увидит соответствующее уведомление у себя в личном кабинете. Фото: Павел Ворожцов

Минцифры России сообщило о том, что с 23 января по 6 февраля будут приниматься заявки на отсрочку для IT-специалистов в рамках весеннего призыва. Подать соответствующий документ можно через портал Госуслуг.

Подать заявку на отсрочку может сам сотрудник, а работодатель увидит соответствующее уведомление у себя в личном кабинете. После этого до 9 февраля компания должна будет проверить данные сотрудников, подтвердить их и отправить списки в Минцифры. Одна организация может подавать несколько списков.

Если сотрудник не отправил заявку или у него нет личного кабинета на портале Госуслуг, внести работника в список организация может самостоятельно. Списки будут переданы в Минобороны до 1 марта.

Как уточняется в telegram-канале IT-комитета Госдумы, специалисты, претендующие на получение отсрочки от призыва, должны соответствовать ряду критериев:

  • иметь российское гражданство;
  • быть в возрасте от 18 до 27 лет; 
  • работать по трудовому договору в аккредитованных IT-компаниях не менее 11 месяцев в период с 1 апреля 2022 года по 31 марта 2023 года;
  • компания, в которой работает сотрудник, должна быть аккредитована до 9 февраля 2023 года;
  • если стаж сотрудника меньше 11 месяцев, работодатель должен убедиться в том, что он устроился на работу в течение года после окончания учебы.

Отмечается, что отсрочка от призыва для IT-специалистов уже предоставлялась во время весеннего и осеннего призывов 2022 года. Кроме того, глава Минцифры Максут Шадаев ранее говорил, что министерство планирует расширять перечень специальностей, по которым будут давать отсрочку.

Областная газета Свердловской области

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