В Госдуму внесен законопроект о повышении призывного возраста

Повышать призывной возраст предлагается поэтапно. Фото: Алексей Кунилов

Законопроект о поэтапном повышении призывного возраста внесен в Госдуму РФ. Сейчас в армию на срочную службу призывают с 18 лет, авторы инициативы предлагают поднять планку до 21 года.

Согласно документу, опубликованному на сайте Государственной думы РФ, повышать призывной возраст предлагается постепенно в течение трех лет. Призыву на военную службу подлежат граждане в возрасте:

от 19 до 30 лет (в период с 1 января по 31 декабря 2024 года);

от 20 до 30 лет (в период с 1 января по 31 декабря 2025 года);

от 21 до 30 лет (в период с 1 января 2026 года).

По мнению разработчиков законопроекта, принятие предложения позволит исключить явку школьников и студентов в военкоматы, которые приходят туда за получением отсрочки, а также сократить ежегодные расходы федерального бюджета на сумму 639 млн рублей, которые выделяются на организацию и проведение медицинского освидетельствования призывников, следует из пояснительной записки к законопроекту.

Граждане, которые достигли 18 лет, могут пройти срочную службу по собственному желанию раньше, не дожидаясь 21 года.

В случае одобрения инициативы, предполагается, что изменения вступят в силу с 1 января 2024 года.

Напомним, ранее Министерством обороны России были утверждены правила набора добровольцев.