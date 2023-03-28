По призыву – на год

Фото: Алексей Кунилов

Муниципальные призывные комиссии Свердловской области начнут работу в рамках ежегодного планового весеннего призыва на срочную службу. Их составы утверждены указом, который сегодня опубликован в «Областной газете».

Призыв традиционно стартует 1 апреля и завершится 15 июля. Призванные на срочную службу из Свердловской области будут проходить ее в четырех военных округах, а также на Северном флоте. Большинство из них, как и в прежние годы, будет направлено в воинские части сухопутных войск. Период службы составит один год.

В рамках кампании в Свердловской области каждый год работает 80 муниципальных призывных комиссий, которые традиционно обеспечивают явку будущих новобранцев на призывные мероприятия и их своевременную отправку в составе воинских команд на областной сборный пункт в Егоршино.

Решение о годности призывников принимаются на основании заключений врачей-специалистов медицинских комиссий. В случае спорных вопросов в установленном порядке молодые люди направляются на контрольное медицинское освидетельствование в центр военно-врачебной экспертизы военного комиссариата Свердловской области или в лечебно-профилактические учреждения.

Ранее в Свердловской области в рамках ежегодного планового весеннего призыва на срочную службу был утвержден порядок создания региональной призывной комиссии.