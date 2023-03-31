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Общество / Армия и оборона
31 марта 2023, 09:43

В России с 1 апреля начнут в электронном виде уведомлять о призыве в армию

Призыв

Если нет технической возможности, то оповещать о призыве в армию будут вручением повесток. Фото: Алексей Кунилов

В России оповещать граждан о призыве на срочную службу будут в электронном виде. Новшество начнет действовать с 1 апреля.

Если нет технической возможности, то информирование о призыве в армию будет производиться традиционным способом — вручением повесток.

"Учитывая положительный эффект проведенных мероприятий, сотрудникам военных комиссариатов поставлена задача в ходе подготовки к весенней призывной кампании, которая начинается с 1 апреля, оповещение граждан осуществлять в электронном виде. При этом в случае отсутствия технической возможности оповещение будет проводиться путем вручения повесток", — цитирует РИА Новости начальника управления главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирала Владимира Цимлянского.

Напомним, весенний призыв, стартующий 1 апреля, продлится до 15 июля. В Свердловской области будет действовать 80 муниципальных призывных комиссий.

Областная газета Свердловской области

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