Участников спецоперации из Свердловской области обучают работе с антидроновым ружьем

В рабочем диапазоне частот создается помеха, подавляющая приемники радиолиний управления дроном. Фото: пресс-служба свердловского отделения Общероссийского народного фронта

Участники специальной военной операции (СВО) из Свердловской области на учениях проходят подготовку по управлению антидроновым ружьем. Бойцы получили инвентарь от представителей Народного фронта.

Принцип работы антидронового ружья в том, что в рабочем диапазоне частот создается помеха, подавляющая приемники радиолиний управления беспилотным летательным аппаратом (БПЛА). Связь дрона с пультом управления нарушается, оператор теряет возможность управлять им и не получает от него видеосигнал, сообщает пресс-служба свердловского отделения Общероссийского народного фронта.

Отметим, что это не первое ружье, которое представители Народного фронта передают бойцам. Несколько ружей уже переданы свердловчанам из 90‑й танковой дивизии.

"Сейчас запросы не только на технику, квадрокоптеры и антидроновые ружья, но и на автомобили высокой проходимости и запчасти для них, потому что машины имеют свойство ломаться", — рассказал координатор по экспертно-проектной работе Народного фронта в Свердловской области Игорь Русинов.

Сейчас уральские военные также проходят огневую подготовку. В ближайшее время они отправятся в зону проведения СВО.

Напомним, ранее в Екатеринбурге определили меры поддержки участников СВО.