Более 4 тысяч свердловских новобранцев призовут в армию весной

Проходить службу срочники будут во всех военных округах РФ. Фото: Алексей Кунилов

В весеннюю призывную кампанию из Свердловской области на службу в армию будут отправлены больше 4 тысяч человек. Об этом на брифинге сообщил военный комиссар региона Юрий Аксенов.

По его словам, отправка новобранцев в армию начнется во второй половине апреля. Проходить службу они будут во всех военных округах, на Северном флоте и силовых ведомствах, где предусмотрена военная служба по призыву.

"Большинство свердловчан будут направлены для комплектования воинских частей сухопутных войск. Продолжается отбор для службы в почетном Кремлевском полку, ведется отбор людей с высшим образованием, имеющим опыт научно-исследовательской деятельности для научных рот Министерства обороны РФ", — отметил военный комиссар Свердловской области Юрий Аксенов.

Он добавил, что комиссии ведут отбор граждан для прохождения срочной службы в научно-производственных ротах Минобороны РФ. Новобранцев привлекут к работе по таким направлениям, как робототехника, наноэлектроника и биотехнологии.

Сообщается, что на службу в зону спецоперации и новые регионы России (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области) срочников отправлять не будут.

Отметим, весенний призыв стартовал 1 апреля, он продлится до 15 июля. В Свердловской области работу начали 80 муниципальных призывных комиссий.

Ранее стало известно, что в России намерены оповещать граждан о призыве на срочную службу в электронном виде.