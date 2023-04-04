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Общество / Армия и оборона
4 апреля 2023, 15:49

Первая репетиция парада Победы прошла в Екатеринбурге

  Олеся Касперович
На репетиции парада было представлено 30 образцов техники

Екатеринбург традиционно готовится к параду Победы. Фото: Галина Соловьева

В столице Урала стартовали репетиции парада Победы. Около 30 образцов тяжелой техники прошли сегодня в Чкаловском районе Екатеринбурга. Движение автомобилей было ограничено по нескольким улицам с утра до 14:00.

Историческая техника была представлена бронеавтомобилями БА-64, бронетранспортером БТР-40, фронтовыми ГАЗ АА "полуторка" и военными мотоциклами МВ-650.

Также по 2-й Новосибирской улице прошли БТР-82, БМД-4, ракетный комплекс "Искандер", САУ МСТА-С, противотанковая пушка МТ-12 "Рапира", бронеавтомобиль "Тигр".

Следующие репетиции в Екатеринбурге состоятся 6, 11, 13, 18, 20, 25 и 27 апреля. В эти дни будут закрыты проезды по улицам Дорожной, Зенитчиков, Окраинной и Эскадронной. Основная репетиция в центре города пройдет в ночь с 25 на 26 апреля. Кроме того, перекрывать центр города в связи с подготовкой к параду будут с 3 по 9 мая.

Напомним, "Областная газета" ранее публиковала подробный график репетиций парада Победы в Екатеринбурге.

Областная газета Свердловской области

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