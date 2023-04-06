В столице Урала репетиции парада Победы идут четко по графику. Фото

Репетиции парада Победы проходят в Екатеринбурге по утвержденному графику. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге сегодня прошла очередная репетиция парада Победы. На ней были представлены около 30 образцов тяжелой техники. Следующая тренировка состоится 11 апреля.

Фото: Алексей Кунилов

Движение автомобилей и общественного транспорта было ограничено по нескольким улицам Чкаловского района города.

Фото: Алексей Кунилов

Знаменательное событие состоится чуть больше чем через месяц. Подготовка к параду в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне идет полным ходом.

Фото: Алексей Кунилов

Огнеметные системы, военные мотоциклы, танки, бронеавтомобили "Тигр", — всего больше 30 единиц тяжелой техники прошли сегодня по Екатеринбургу.

Фото: Алексей Кунилов

Расстояние примерно в один километр военные должны проехать ровно, как по линейке. Одинаковыми должны быть скорость и расстояние между машинами.

Фото: Алексей Кунилов

В конце апреля к транспорту присоединится пехота, репетиции начнутся в центре Екатеринбурга. Основной прогон в центре города пройдет в ночь с 25 на 26 апреля.

Напомним, "Областная газета" ранее публиковала подробный график репетиций парада Победы в Екатеринбурге.