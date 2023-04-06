Темы дня

Общество / Армия и оборона
6 апреля 2023, 15:52

В столице Урала репетиции парада Победы идут четко по графику. Фото

С утра и до обеда перекрыты улицы на Вторчермете

Репетиции парада Победы проходят в Екатеринбурге по утвержденному графику. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге сегодня прошла очередная репетиция парада Победы. На ней были представлены около 30 образцов тяжелой техники. Следующая тренировка состоится 11 апреля.

Фото: Алексей Кунилов

Движение автомобилей и общественного транспорта было ограничено по нескольким улицам Чкаловского района города.

Фото: Алексей Кунилов

Знаменательное событие состоится чуть больше чем через месяц. Подготовка к параду в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне идет полным ходом.

Фото: Алексей Кунилов

Огнеметные системы, военные мотоциклы, танки, бронеавтомобили "Тигр", — всего больше 30 единиц тяжелой техники прошли сегодня по Екатеринбургу.

Фото: Алексей Кунилов

Расстояние примерно в один километр военные должны проехать ровно, как по линейке. Одинаковыми должны быть скорость и расстояние между машинами.

Фото: Алексей Кунилов

В конце апреля к транспорту присоединится пехота, репетиции начнутся в центре Екатеринбурга. Основной прогон в центре города пройдет в ночь с 25 на 26 апреля.

Напомним, "Областная газета" ранее публиковала подробный график репетиций парада Победы в Екатеринбурге.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
06.04.2023, 16:16 / Спорт
Свердловские спортсмены стали бронзовыми призерами первенства России по настольному теннису
06.04.2023, 15:52 / Общество
В столице Урала репетиции парада Победы идут четко по графику. Фото
06.04.2023, 15:20 / Общество
За сутки коронавирус подтвердили у 142 свердловчан
06.04.2023, 15:14 / Общество
Евгений Куйвашев утвердил введение особого противопожарного режима в Свердловской области
06.04.2023, 14:28 / Общество
Свердловская область перейдет на новый порядок доставки пенсий